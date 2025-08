Comer Industries, l’azienda specializzata in sistemi di trasmissione di potenza, sta vivendo un momento di grande fermento in Borsa, a seguito di un’importante mossa strategica. L’analista Equita ha infatti migliorato la sua raccomandazione sul titolo da “Hold” a “Buy”, alzando significativamente il target price del 25%, fino a 40 euro per azione. L’upgrade è legato a una “grossa acquisizione” nel mercato asiatico.

La società ha siglato un accordo vincolante per l’acquisto del 70% di una NewCo nata dallo spin-off della giapponese Nabtesco, un’azienda nota per i suoi prodotti idraulici di alta qualità per macchine da costruzione. L’operazione, del valore di 85 milioni di euro in contanti, è considerata strategica per Comer Industries, con gli analisti che prevedono che l’azienda acquisirà il 100% della NewCo entro quattro anni.

Le Implicazioni del Deal e le Sfide da Affrontare

L’acquisizione avrà un impatto notevole sui numeri di Comer Industries. Su base pro-forma per l’esercizio 2024, i ricavi aumenterebbero del 30% a 1,21 miliardi di euro, mentre l’EBITDA salirebbe del 14% a 180 milioni di euro. Il settore delle macchine per costruzioni arriverebbe così a pesare quasi il 60% sui ricavi totali del Gruppo.

Nonostante il deal offra grandi opportunità, ci sono delle sfide da affrontare. Secondo Equita, l’integrazione richiederà di unire “due culture industriali molto diverse” e di gestire un modello di business più capital intensive rispetto a quello tradizionale di Comer. Tuttavia, gli analisti si sono detti fiduciosi, citando come esempio il successo dell’acquisizione della tedesca WPG nel 2021, che ha visto un notevole miglioramento dei margini.