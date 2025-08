Vito Leccese, sindaco di Bari, ha commentato:

“È fondamentale non dimenticare la strage di Bologna, e soprattutto riconoscere che, grazie alla verità accertata in sede giudiziaria con le ultime sentenze della Cassazione, quella tragedia deve essere considerata una strage neofascista. Essa rappresenta una pagina oscura della storia delle nostre Istituzioni, in cui è emersa anche l’ombra di servizi deviati coinvolti in un progetto politico finalizzato alla destabilizzazione del Paese. Fortunatamente quella stagione, l’epoca della strategia della tensione, è ormai alle spalle. Tuttavia, è importante mantenere viva la memoria di quanto accaduto e di tutte le vittime di quel periodo, affinché il dolore provato possa diventare un monito per il presente e per il futuro.”

Alla commemorazione ha partecipato anche una delegazione dell’ANPI e alcuni familiari delle vittime, che dopo 45 anni continuano a portare con sé il peso di quell’atroce evento.

Vito Leccese ha condiviso inoltre un ricordo personale, segnato dal dolore:

Oggi ha compiuto 63 anni e, quando arrivò la notizia dell’attentato, insieme ai miei amici restammo profondamente colpiti. Quegli erano per noi i primi anni di partecipazione attiva nei movimenti studenteschi libertari e vedere le immagini di quella tragedia, i corpi devastati, la stazione ridotta a macerie e le lancette dell’orologio ferme alle 10:25, ci fece rinunciare a qualsiasi idea di festeggiamento, imprimendo per sempre quel ricordo nella nostra memoria.