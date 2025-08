Il centrodestra definisce la figura del sindaco Vito Leccese «troppo divisiva» e teme che possa «mettere a rischio i rapporti internazionali» della città. Per questo motivo viene chiesto un ripensamento sulla sua decisione. Dall’altra parte, il centrosinistra sostiene con fermezza che Bari rimane una città simbolo di pace, diritti e dialogo.

È diventata una questione politica la scelta di Leccese di conferire le chiavi della città a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, recentemente oggetto di sanzioni da parte di Stati Uniti e Israele. Questo riconoscimento istituzionale era stato anticipato dallo stesso sindaco esattamente tre settimane fa durante un evento al Teatro Petruzzelli, organizzato dal giornalista Nicola Porro, che tuttavia non aveva accolto positivamente la notizia.

La tensione è cresciuta ulteriormente in vista dell’incontro previsto per lunedì alle ore 17, quando Leccese accoglierà Albanese. Seguirà alle 18:30 un dibattito al Kursaal con il presidente della Regione Michele Emiliano sul suo libro intitolato “Quando il mondo dorme”.

Critiche dal centrodestra: «Il sindaco si occupi delle emergenze locali»

L’intera giornata dedicata alla figura di Albanese non è stata apprezzata dal centrodestra, che questa mattina si è recato al Comune con una numerosa delegazione formata da consiglieri municipali e comunali, oltre ad esponenti di spicco di Fratelli d’Italia, come l’eurodeputato Michele Picaro e il senatore Filippo Melchiorre. Era presente anche l’ex senatore Massimo Cassano.

Durante l’incontro, il centrodestra ha sottolineato a più riprese che «la politica estera non compete al Comune, bensì al Governo» e ha invitato il sindaco a dedicarsi prioritariamente ai problemi della città. In particolare, è stato ricordato come, secondo il regolamento, né la sala della giunta né quella del Consiglio comunale possano essere date in uso per scopi di propaganda politica, religiosa o eventi similari, dato che i gruppi consiliari dispongono di propri spazi dedicati.

Leccese, però, ha replicato accogliendo la delegazione e mostrando sicurezza, affermando:

«Consegnare le chiavi della città non mi distrae affatto dall’affrontare le emergenze locali.»

Peccato che l’intestazione della lettera presenti alcuni errori evidenti. Vito Leccese viene indicato come «avvocato», una qualifica che in realtà non possiede, mentre l’indirizzo della sede del Comune è sbagliato: viene menzionata la piazza del Ferrarese, mentre la vera ubicazione è in corso Vittorio Emanuele, al civico 84. È opportuno precisarlo, soprattutto considerando che il centrodestra ha annunciato una manifestazione davanti al Comune proprio durante la cerimonia di consegna delle chiavi. L’errore potrebbe infatti causare confusione e indurre qualcuno a presentarsi erroneamente davanti all’ex Mercato del Pesce.