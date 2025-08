Il forte incremento del turismo in Italia sta spingendo verso l’alto anche i ricavi derivanti dall’imposta di soggiorno incassata dai comuni che l’hanno adottata.

Lo scorso anno, escludendo Roma Capitale, che utilizza un metodo diverso di contabilizzazione, i proventi per gli enti locali hanno raggiunto i 760 milioni di euro, segnando un aumento del 19% rispetto all’anno precedente e triplicando i livelli registrati nel 2020, anno particolarmente critico a causa della pandemia, quando gli incassi erano fermi a 251,6 milioni di euro.

Al vertice della classifica per introiti dall’imposta di soggiorno, secondo un’analisi del Centro Studi Enti Locali basata su dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Banca d’Italia e dell’ISTAT, si trova Firenze, che ha continuato a crescere rispetto agli anni precedenti, passando da 45,5 milioni di euro nel 2022 a 69,8 milioni nel 2023, e raggiungendo nel 2024 quota 76,9 milioni con un ulteriore incremento del 10%.

In seconda posizione c’è Milano, che si avvicina ulteriormente a Firenze registrando un aumento di 14,4 milioni di euro (+23%), per un totale di 76,5 milioni. La terza posizione è salda da tempo per Venezia, che tuttavia ha rallentato il ritmo rispetto ad altre grandi città d’arte, chiudendo il 2024 con quasi 40 milioni di euro, segnando un incremento più contenuto del 4% rispetto all’anno precedente.

Seguono nella classifica: Trento con 29,7 milioni di euro, Napoli con 19 milioni (+9%), Bologna con 15,4 milioni (+22%), Rimini con 14,7 milioni (+28%) e Torino con 10,3 milioni, in aumento rispetto ai 9,8 milioni dell’anno precedente. Tra queste grandi realtà, spicca il comune di Sorrento, che con poco più di 15 mila abitanti vanta un primato grazie alla notorietà internazionale delle sue coste, incassando 9,1 milioni di euro, un balzo del 32% rispetto al 2023, e superando così anche Palermo, che ha ottenuto 8,7 milioni pur con una crescita molto significativa rispetto ai 4,8 milioni dell’anno precedente.

Sono altresì rilevanti gli aumenti registrati a Genova (da 5,1 a 7,3 milioni), Bolzano (da 961 mila euro a 1,8 milioni), Taranto (da 143 mila a 306 mila euro) e Siracusa (da 1,3 a 2,3 milioni). In controtendenza, alcune città hanno segnato un calo, tra cui Livorno (-17%), Salerno (-10%), Reggio Emilia (-10%), Forlì (-8%), Novara (-5%) e Terni (-2%).

Nonostante un incremento nel numero di comuni che hanno effettivamente introdotto l’imposta (+379 in cinque anni), soltanto una ristretta minoranza l’ha adottata nel 2024: 1.382 enti su circa 5.700 potenzialmente abilitati a farlo. Veronica Potenza, ricercatrice del Centro Studi Enti Locali, spiega che “la maggior parte dei comuni continua a rinunciare a entrate potenzialmente significative, nella speranza di risultare più attrattivi per i visitatori, seguendo da sempre le richieste delle associazioni di categoria del settore turistico”.

Nel complesso, i comuni del Nord Italia rappresentano ancora la quota più consistente degli incassi dall’imposta di soggiorno, con oltre 450 milioni di euro, quasi il 60% del totale. Tuttavia, il Mezzogiorno sta rapidamente colmando il divario, trainato soprattutto dagli ottimi risultati ottenuti dalle isole, che segnano un aumento del 29%.

Nel 2024, il 62% dei comuni ha visto un incremento negli introiti rispetto all’anno precedente, mentre un calo è stato osservato in 374 enti, oltre la metà dei quali situati nel Nord Italia (225). A livello provinciale, i maggiori aumenti si sono registrati negli enti di Barletta-Andria-Trani (+200%), Bari (+195%), Massa Carrara (+109%), Reggio Calabria (+90%) e Fermo (+76%).

In diminuzione, invece, risultano gli incassi nelle province di Aosta (-2%), Cagliari (-11%), Reggio Emilia (-10%), Parma (-5%), Foggia (-3%), Salerno (-2%) e Ascoli Piceno (-1%).