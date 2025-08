Florian Zerzer, figura di spicco nell’amministrazione provinciale da diversi anni, è stato designato come nuovo direttore della Ripartizione urbanistica di Palazzo Widmann. La conferma arriva da Peter Brunner, assessore all’ambiente, energia, sviluppo del territorio e sport, che ha proposto questa nomina.

Brunner ha spiegato che «la decisione finale sarà assunta dalla giunta provinciale nella prossima seduta prevista per il 5 agosto», ma ha anticipato che si tratta sostanzialmente di una pura formalità. Attualmente Zerzer ricopre un incarico legato alla digitalizzazione all’interno della Provincia, e questa nuova nomina rappresenta un ritorno a un ruolo di rilievo, considerata anche la sua precedente esperienza come direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige dal 2018 al 2024.

Il suo mandato alla guida dell’azienda sanitaria è stato però segnato da vicende controverse, tra cui lo scandalo delle mascherine cinesi risultate poi non conformi agli standard di sicurezza. Tale episodio ha avuto conseguenze anche sul piano giudiziario: Zerzer, insieme ad altri indagati, è stato rinviato a giudizio per frode nelle pubbliche forniture, con l’udienza preliminare fissata per gennaio prossimo.

Le indagini e il ritorno in Provincia

Lo scorso anno, scaduto il suo contratto e a seguito di una sentenza del TAR che aveva dichiarato illegittima una precedente proroga del suo incarico, Zerzer decise di non partecipare al concorso per la nomina del nuovo direttore generale dell’ASL, incarico oggi ricoperto da Christian Kofler.

Ora quindi Zerzer è destinato a tornare nei meandri decisionali della Provincia, occupando il posto di direttore della Ripartizione urbanistica, ruolo precedentemente affidato a Virna Bussadori. Quest’ultima, pur mantenendo la qualifica di dirigente di prima fascia, rimarrà tuttavia senza incarichi operativi.

Virna Bussadori ha già manifestato l’intenzione di impugnare la nomina di Zerzer. La sua posizione è aggravata dalla recente partecipazione all’inchiesta giudiziaria denominata «Romeo», riguardante presunti intrecci tra politica e affari, che lo scorso dicembre ha portato a nove arresti e a 77 indagati.

Tra le accuse a suo carico figura anche quella di presunta rivelazione di segreto d’ufficio. Per lei, come per Zerzer, vige ovviamente la presunzione di innocenza fino a prova contraria.