Le famiglie italiane mostrano una diversificazione finanziaria più ampia, comprendente fondi comuni, una consistente quota di titoli di stato e una minore presenza di azioni, configurando una struttura più complessa rispetto alla media dell’area euro. Questo emerge da un’analisi condotta dall’ABI, che la definisce come un ulteriore punto di forza.

Secondo la ricerca, la componente finanziaria di mercato — che include azioni quotate, fondi comuni, titoli di debito, assicurazioni e fondi pensione — rappresenta il 21,3% della ricchezza totale delle famiglie italiane. Tale percentuale supera la media dell’area euro, che si attesta al 19,4%, variando tra il 21,2% della Germania, il 18,0% della Francia e l’11,2% della Spagna.

Questo risultato è principalmente dovuto alla più ampia diffusione dei fondi comuni nel nostro paese, che pesano per il 6,9% rispetto al 4,6% della media euro, con confronti specifici del 5,8% per la Germania, 2,4% per la Francia e 5,4% per la Spagna.