Una nuova partnership strategica tra Nexi e Crédit Agricole Italia, in collaborazione con TEP, l’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico a Parma, porterà una ventata di innovazione nella città. L’accordo ha l’obiettivo di digitalizzare completamente il sistema di acquisto e rinnovo degli abbonamenti, semplificando la vita di milioni di passeggeri.

La soluzione messa a punto è un’integrazione di successo tra tecnologia e servizio al cittadino. Utilizza i POS di Nexi, distribuiti in circa 100 rivendite TEP sul territorio, e un’applicazione mobile sviluppata ad hoc dall’azienda di trasporto. Questo sistema permette l’acquisto e il rinnovo degli abbonamenti in modo rapido ed efficiente, eliminando le vecchie procedure manuali.

Un Vantaggio per Utenti e Rivenditori

Il beneficio di questa iniziativa è duplice. Da un lato, c’è un vantaggio concreto per gli utenti del servizio: i 40 milioni di passeggeri che ogni anno utilizzano i mezzi TEP, con un focus particolare sui 60.000 abbonamenti sottoscritti da giovani studenti (il 70% del totale). Per loro, l’accesso al trasporto pubblico diventa più semplice e moderno.

Dall’altro, la partnership agevola anche i rivenditori, che possono offrire questo servizio senza dover sostenere il costo delle commissioni. L’operazione, come sottolineato in una nota congiunta, non ha solo una dimensione economica, ma rappresenta un significativo passo avanti nella modernizzazione dei servizi e nella promozione della digitalizzazione.

Crédit Agricole Italia si è detta “molto soddisfatta” della scelta di Nexi, confermando che la collaborazione è fondamentale per affiancare TEP nel percorso di innovazione per la città di Parma.