Wall Street apre in forte calo a seguito dell’imposizione di una serie di nuovi dazi da parte di Donald Trump e di un rallentamento nel mercato del lavoro statunitense. Il Dow Jones subisce una perdita dell’1,19%, attestandosi a 43.607,62 punti, mentre il Nasdaq cede l’1,34% chiudendo a 20.838,57 punti e lo S&P 500 scende dell’1,08% arrivando a 6.270,78 punti.

Le borse europee reagiscono negativamente alla partenza pesante di Wall Street, aggravate da dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti inferiori alle aspettative per il mese di luglio. Milano registra un calo del 2,67% con un pesante ribasso tra le banche: Bper perde il 4%, mentre Banca Popolare di Sondrio e Unicredit cedono il 3,6%. Tra gli altri principali mercati europei, Parigi scende del 2,61%, Francoforte dell’1,77% e Madrid dell’1,6%. Londra mostra invece una tenuta relativa, chiudendo in negativo di solo lo 0,7%.

Le borse europee restano in rosso nel giorno in cui entrano in vigore i nuovi dazi, che colpiscono soprattutto economie come quelle di Svizzera e del Canada, non avendo raggiunto un accordo con gli Stati Uniti. Piazza Affari tocca nuovi minimi a metà seduta con perdite vicine al 2%, in un contesto caratterizzato da vendite diffuse sull’intero comparto azionario. Parigi scende del 2,2%, Francoforte perde l’1,8%, Londra lo 0,6%; intanto a New York i futures sul Nasdaq cedono l’1,4%, mentre quelli sull’S&P 500 l’1,2%.

Per quanto concerne l’Unione Europea, la nuova tariffa del 15% entrerà in vigore a partire dall’8 agosto. Tuttavia, l’ordine esecutivo di Trump, stando a quanto riferito, non implementa ancora altri aspetti dell’accordo, come l’impegno a ridurre le tariffe su automobili e componenti al 15%, né contempla il trattamento specifico concordato per alcuni prodotti strategici, come gli aeromobili.