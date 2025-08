Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ha concesso recentemente l’autorizzazione per il prelievo di due lupi in Alta Val Venosta. Questo provvedimento è stato adottato dopo una serie di attacchi del predatore al bestiame locale, che ha destato notevole preoccupazione tra gli allevatori della zona.

Sia l’Osservatorio faunistico provinciale che l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) hanno espresso pareri favorevoli basandosi sulla legge provinciale numero 10 del 2023, confermando la sussistenza delle condizioni per intervenire. L’autorizzazione, assegnata al Corpo Forestale, ha una durata di 60 giorni ed è stata pubblicata ufficialmente sul sito della Provincia.

La problematica legata agli attacchi dei lupi al bestiame non diminuisce e, nei soli mesi tra maggio e luglio 2025, in Alta Val Venosta sono stati documentati ben 31 episodi accertati di predazioni da parte di lupi. Nella stagione alpestre precedente, sempre nella stessa area, si erano già verificati 42 attacchi, nonostante le malghe fossero designate come zone protette e i proprietari avessero adottato tutte le misure di prevenzione indicate, come recinzioni elettrificate e l’impiego di cani da pastore, senza tuttavia riuscire a scongiurare ulteriori perdite di pecore e capre.

L’ordinanza firmata da Kompatscher è particolarmente dettagliata e supportata da un elenco esaustivo delle predazioni avvenute, con particolare riferimento a danni significativi registrati alla malga Furgles, situata sopra la frazione di Planol, nel comune di Malles Venosta, a un’altitudine di 2.200 metri. Qui sono stati uccisi dai lupi ben 28 capi di bestiame. Questa gravità è ulteriormente sottolineata dalle ulteriori tre predazioni verificatesi di recente, e dal fatto che nel 2024, sempre nella stessa area, le perdite ammontarono complessivamente a 30 capi.

I requisiti per l’abbattimento

Dai controlli effettuati emerge che, tra i diciassette criteri stabiliti per gestire gli attacchi senza ricorrere all’abbattimento, dodici sono stati rispettati. Questi includono l’impiego di recinzioni elettrificate, la presenza continuativa di pastori sul luogo e l’utilizzo di cani da pastore e da guardia. Nonostante ciò, sia l’ISPRA che l’Osservatorio faunistico hanno riconosciuto l’esistenza di un danno grave e l’urgenza di adottare misure immediate per tutelare il patrimonio zootecnico locale.

Tuttavia, l’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) ha criticato la decisione, definendola una misura già respinta in passato e basata su motivazioni insufficienti e deboli dal punto di vista tecnico e scientifico.

Il dibattito sulla gestione dei lupi in Alto Adige rimane quindi aperto, con un equilibrio delicato tra la protezione della fauna selvatica e la salvaguardia degli interessi degli allevatori, che subiscono ingenti danni economici e rischi per la loro attività. La Provincia, da parte sua, sottolinea l’impegno nel garantire soluzioni che contemperino entrambe le esigenze, aggiornando costantemente le strategie di intervento e supportando le misure di prevenzione.

In fase di valutazione ci sono anche ulteriori strumenti di monitoraggio e forme di compensazione economica per gli agricoltori colpiti, nonché iniziative volte a rafforzare la convivenza tra uomo e natura in aree montane sensibili come l’Alta Val Venosta.

La rimozione di 1-2 individui di lupo non compromette il mantenimento dello stato di conservazione favorevole della specie. Nei diversi report elaborati si evidenzia come, dal primo avvistamento di un lupo in Alto Adige nel 2010, la popolazione sia cresciuta nel corso di questi 14 anni, passando da un singolo esemplare a un minimo certo di 35 individui geneticamente identificati nel 2024, con un aumento medio annuo del 46%. Questo dato è considerato conservativo e potrebbe sottostimare la realtà fino al 50%, ipotizzando così che nel 2024 il numero effettivo dei lupi possa aver raggiunto i 74 esemplari.

Rimane incerto se l’abbattimento di due lupi possa realmente bastare a proteggere gli allevamenti nelle malghe interessate, una questione che suscita dubbi anche tra gli stessi operatori coinvolti.

Il ricorso degli animalisti

Questo dubbio, tuttavia, non sembra riguardare l’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), che ha annunciato l’attivazione dei propri legali per presentare un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro l’ordinanza firmata da Kompatscher.

ENPA ha dichiarato:

«Ci risiamo: la Provincia di Bolzano ripropone una misura già respinta in passato, basata su motivazioni fragili e soluzioni inefficaci. Si tratta di un atto esclusivamente politico che ignora completamente le evidenze scientifiche consolidate riguardo alla convivenza tra allevamento e fauna selvatica.»