Un conto salato per il vino italiano visti i dazi del 15% imposto dagli Stati Uniti che dal 7 agosto metteranno a rischio 317 milioni di euro di export. Questa stima allarmante, annunciata dall’Unione Italiana Vini (UIV), ha spinto il presidente Lamberto Frescobaldi a chiedere al Governo italiano e alla Commissione Europea di avviare un negoziato urgente per scongiurare l’impatto sul mercato. La decisione, formalizzata da un Executive Order della Casa Bianca, non ha previsto esenzioni per il settore vinicolo, mettendo sotto pressione il principale mercato estero per il vino italiano, che da solo vale il 24% dell’export totale.

Le Regioni e i Vini Più Colpiti

L’analisi dell’Osservatorio UIV ha delineato con precisione quali sono le aree e i prodotti più esposti a questo nuovo regime tariffario. A subire il colpo più duro sarà il Veneto, che esporta negli Stati Uniti vini per circa 600 milioni di euro all’anno, con specialità come Prosecco, Pinot Grigio delle Venezie e Amarone a rischio. Segue la Toscana, dove il 32% delle esportazioni è diretto verso il mercato americano, in particolare con rossi di pregio come Brunello di Montalcino e Chianti. Nonostante sia meno rilevante in termini di valore complessivo, il Trentino-Alto Adige è la regione con la maggiore esposizione, con oltre il 36% dell’export che dipende dagli Stati Uniti.

La Risposta del Settore e le Speranze di un Accordo

La richiesta di negoziato avanzata dall’UIV non è isolata. Anche le associazioni di categoria americane, tra cui la US Wine Trade Alliance e la National Restaurant Association, si sono unite all’appello per una “tariffa zero” sul vino. L’obiettivo è riaprire il dialogo diplomatico prima che i dazi diventino operativi, tutelando un comparto che, con i suoi prodotti di eccellenza, ha costruito un legame commerciale storico e vitale tra Italia e Stati Uniti.