È nata una collaborazione tra Trentino, Veneto e Lombardia per rilanciare e promuovere in maniera unitaria il turismo attorno al lago di Garda. Secondo l’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni, si tratta di un progetto pensato per «superare i confini amministrativi e costruire un’identità condivisa». Il 31 luglio, proprio da Malcesine, sulle pendici del Monte Baldo, è stato ufficialmente avviato il progetto strategico Promozione unitaria del lago di Garda, che vede coinvolta la Provincia di Trento e le regioni Veneto e Lombardia, con l’obiettivo di valorizzare le aree turistiche affacciate sul lago. L’investimento complessivo ammonta a 900 mila euro, di cui 600 mila a carico del Fondo Comuni Confinanti.

Il progetto si svilupperà su un arco temporale di tre anni e punta a superare le barriere amministrative attualmente esistenti. Trentino Marketing è stato incaricato di coordinare sia l’attuazione che il monitoraggio delle iniziative. Sebbene maggiormente focalizzato sulle zone rivierasche delle province di Verona e Brescia, il progetto considera ricadute positive sull’intero bacino, compreso il territorio trentino.

Tra gli obiettivi principali vi è il potenziamento della riconoscibilità del lago di Garda sul palcoscenico internazionale. Roberto Failoni ha dichiarato:

«Vogliamo rafforzare la presenza sui mercati mondiali puntando sulla qualità dell’esperienza turistica e sull’innovazione».

I dati confermano un’offerta già ampiamente orientata a un pubblico internazionale, con una capacità ricettiva di circa 240 mila posti letto, 6 milioni di arrivi all’anno e oltre 26,5 milioni di presenze complessive. Di queste, l’83% proviene da visitatori stranieri.

Gli obiettivi del progetto

Il lago di Garda è già una delle mete più ambite d’Europa, ma l’iniziativa punta a rafforzarne ulteriormente la competitività. L’alleanza tra le tre regioni vuole implementare strategie coordinate per valorizzare non solo le mete più conosciute, ma anche i territori meno esplorati, sfruttando risorse comuni e coordinando offerte turistiche diversificate.

Fra i risultati attesi si evidenziano un incremento della visibilità sui mercati internazionali, l’adozione di strumenti innovativi per la promozione e un’offerta integrata che unisca cultura, sport e natura, al fine di garantire un’esperienza turistica di elevata qualità e sostenibile nel tempo.

Il progetto è un esempio significativo di come la collaborazione interregionale possa superare le barriere amministrative tradizionali, valorizzando un territorio ricco di potenzialità ma frammentato dal punto di vista gestionale. L’efficacia della promozione unitaria sarà monitorata con attenzione, valutando gli impatti economici e sociali sulle comunità locali e sul sistema turistico globale del lago.

L’obiettivo principale, come spiegato dalla Provincia, è quello di espandere i tradizionali mercati turistici puntando su target ad alto potere d’acquisto, quali i viaggiatori provenienti dal Nord Europa e dal Nord America. Questi flussi turistici di qualità mirano ad aumentare la redditività e il valore complessivo della destinazione.

Un secondo importante scopo è la destagionalizzazione, ovvero allontanare il problema del sovraffollamento durante i periodi di maggiore afflusso turistico. L’assessore trentino al turismo ha sottolineato l’intenzione di trasformare il Lago di Garda non solo in una meta stagionale, ma in una destinazione da vivere durante tutto l’anno.

L’assessore ha proseguito:

“Vogliamo puntare su esperienze autentiche, sul benessere, sulla sostenibilità, nonché sull’offerta culturale, sportiva ed enogastronomica, per garantire ai visitatori un prodotto turistico completo e di elevata qualità.”

La presentazione del progetto ha visto la partecipazione soddisfatta di numerose figure istituzionali, tra cui il presidente del Fondo Comuni Confinanti Dario Bond, l’assessore al turismo del Veneto Federico Caner, l’assessore al turismo e marketing territoriale della Lombardia Barbara Mazzali e l’amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini.