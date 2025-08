Antonio Tajani è appena uscito dagli studi di Mediaset a Cologno Monzese dopo un incontro con i figli di Silvio Berlusconi, che mantengono un ruolo fondamentale all’interno di Forza Italia. Il vicepresidente del Consiglio ha definito l’incontro «molto positivo», sottolineando come rafforzi la collaborazione tra la famiglia Berlusconi e il partito.

L’incontro, destinato a diventare più frequente, consolida un patto strategico per il futuro del movimento politico. Tajani ha dichiarato che continueranno a confrontarsi, poiché la famiglia intende sostenere il partito sia con idee sia con proposte concrete. Ha inoltre aggiunto: «La presenza della famiglia è fondamentale e rappresenta un valore aggiunto per Forza Italia».

Un elemento di novità riguarda la sede dell’incontro: per la prima volta, infatti, il confronto non si è tenuto presso l’abitazione di Marina Berlusconi in via Rovani, nella zona di Milano, ma negli studi di Mediolanum. La presidente di Mondadori aveva già avuto modo di incontrare Tajani qualche settimana prima, anche se quell’appuntamento era stato rimandato per impegni ufficiali del ministro degli Esteri.

La visita, durata all’incirca due ore, è stata più formale di quanto previsto. In mattinata, prima di partire, Tajani aveva anticipato che si sarebbe trattato di un incontro tra amici, senza un ordine del giorno fisso, dove si sarebbe parlato anche di Forza Italia ma in modo informale. «Ascolto volentieri i consigli che mi arrivano dagli amici», aveva affermato.

La presenza dei partecipanti all’incontro è stata superiore al solito, non solo per la partecipazione di Pier Silvio Berlusconi. Solitamente, i rapporti diretti tra quest’ultimo e il partito sono meno frequenti, ma stavolta la sua partecipazione ha dato un segnale di maggiore coesione interna.

Il ruolo strategico della famiglia Berlusconi

La famiglia Berlusconi continua a detenere un ruolo decisivo all’interno di Forza Italia, non solo a livello simbolico ma anche operativo. Attraverso una presenza attiva nelle decisioni e nella definizione della linea politica, rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per il partito.

L’incontro conferma la volontà di mantenere un legame stretto, capace di generare idee e iniziative comuni. La sinergia tra componenti familiari e dirigenti di partito mira a rafforzare la posizione politica di Forza Italia all’interno del panorama nazionale, contribuendo a delineare strategie condivise per il futuro.

Prospettive e confronto continuo

Il dialogo sarà intenso e frequente, con incontri regolari per discutere temi di rilievo e confrontarsi sulle proposte da avanzare. La collaborazione non si limita alla mera rappresentanza, ma è orientata a un impegno concreto e costante.

La strategia prevede un coinvolgimento attivo della famiglia Berlusconi nei processi decisionali e nelle iniziative politiche, al fine di mantenere coesa l’unità politica di Forza Italia e di consolidare il suo peso elettorale.

Questo incontro, svolto in un contesto ufficiale e istituzionale come quello degli studi Mediaset, sottolinea l’evoluzione del rapporto tra il partito e la famiglia Berlusconi, da semplice eredità a un vero e proprio patto collaborativo orientato al futuro.

La sorella Marina si occupa della sua cura, ma è altrettanto vero che le dichiarazioni di Pier Silvio durante la presentazione dei palinsesti di Mediaset avevano creato una certa agitazione non solo all’interno del partito, ma in generale nel panorama politico. “Oggi non ho alcuna intenzione, ma guardando al futuro non escludo che a un certo momento io possa dire ‘perché no’”, aveva affermato riguardo a un possibile ingresso in politica.

È quindi probabile che Pier Silvio fosse presente anche per tranquillizzare il segretario di Forza Italia. Quando si tratta di avvicinare le posizioni e favorire la comprensione reciproca, nessuno è più indicato di Gianni Letta. Infatti, lo storico collaboratore di Silvio Berlusconi si trovava ieri a Cologno. Il vicepresidente europeo Antonio Tajani ha sottolineato che Pier Silvio Berlusconi «ha sempre affermato di non volersi candidare», ma per Forza Italia «la vicinanza della famiglia è fondamentale perché arricchisce il partito». I fratelli sono «due grandi imprenditori che rappresentano l’eredità ideale di Silvio Berlusconi». In sintesi: «Non ci sono divergenze, guardiamo al futuro insieme, ancora una volta per offrire un grande sogno agli italiani». Una certezza è stata ribadita con forza: «Il nome di Berlusconi non verrà mai rimosso dal nostro simbolo».

Ospite all’incontro, come spesso accade quando non si tratta di un confronto diretto tra il segretario e Marina Berlusconi, è stato anche Danilo Pellegrino, amministratore delegato del gruppo Fininvest da quasi un decennio. Quella che in molti interpretano come una rappresentanza di tutti i figli del fondatore, viene attribuita proprio alla presenza di Pellegrino, visto che gestisce la holding familiare. Questo ruolo rafforza l’idea di un rapporto strettissimo tra il partito e la famiglia Berlusconi. Prima di dirigersi a Cologno, Tajani ha annunciato la nomina di Simone Baldelli, ex deputato e vicepresidente della Camera, come nuovo coordinatore della comunicazione di Forza Italia.