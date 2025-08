La questione della sicurezza strada scolastica a San Bartolomeo sta creando tensioni interne al Partito Democratico. Al centro del dibattito c’è una petizione popolare che sollecita la messa in sicurezza del tratto stradale vicino alla scuola primaria Melzi e all’asilo Ingranata, percorso quotidianamente dai bambini.

Durante la commissione viabilità, alcuni residenti hanno ricordato che già nell’ottobre 2024 si era tenuto un incontro con il vicesindaco Federico Manzoni, durante il quale era stata valutata l’ipotesi di installare delle transenne per chiudere la strada nei momenti di entrata e uscita da scuola. Tuttavia, questa soluzione non è mai stata concretamente attuata.

Federico Manzoni ha spiegato che la gestione dell’appalto relativo alla sicurezza stradale è stata coordinata dalla polizia locale, sotto la responsabilità dell’assessore dem Valter Muchetti.

Manzoni ha dichiarato ai cittadini:

«Non ritengo necessario scusarmi per una questione che non è di mia gestione. Anzi, avevamo segnalato l’importanza di avere maggiore margine di manovra, ma purtroppo questa richiesta non si è tradotta in azione concreta.»

La minoranza in consiglio comunale ha manifestato sorpresa anche per le critiche rivolte all’assessorato all’urbanistica, guidato dal tecnico dem Michela Tiboni. Il vicesindaco ha ricordato come negli anni scorsi tale assessorato avrebbe dovuto occuparsi dello studio di fattibilità per la riqualificazione del centro storico del quartiere.

Manzoni ha precisato:

«Mi impegno a seguire con attenzione le problematiche che mi vengono segnalate, consapevole però che non tutte ricadono sotto la mia competenza. Per esempio, la riqualificazione di via del Gallo e i finanziamenti destinati allo studio spettano all’assessorato all’urbanistica.»

In risposta a queste dichiarazioni, Mattia Margaroli di Fratelli d’Italia ha accusato Manzoni di scaricare le responsabilità sull’assessore Muchetti, mentre Michele Maggi della Lega ha osservato come il vicesindaco abbia messo in discussione l’operato dei colleghi all’interno dello stesso partito.

Questo episodio evidenzia una spaccatura interna al Partito Democratico sulla gestione delle questioni legate alla sicurezza e alla cura del territorio, in particolare in aree delicate come quelle frequentate da bambini. La mancanza di un intervento concreto continua ad alimentare la mobilitazione dei residenti e la richiesta di soluzioni tempestive.