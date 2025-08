L’Aula della Camera ha dato il suo via libera definitivo al decreto che stanzia fondi per il rilancio del polo siderurgico di Taranto. Il provvedimento, che aveva già ottenuto la fiducia dal Governo, è stato approvato con 139 sì, 85 no e 5 astenuti. Questo passaggio segna la conversione in legge del testo, che aveva già superato l’esame del Senato.

Il decreto destina 200 milioni di euro per garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli impianti di Taranto. Le risorse sono specificamente mirate alla manutenzione, al ripristino e all’adeguamento degli stabilimenti, in linea con quanto previsto dall’accordo per la decarbonizzazione. Nel frattempo, l’Accordo di Programma, la cui firma era attesa, rimane al centro del dibattito, con una prossima riunione fissata per il 12 agosto. La decisione finale dipenderà anche dalle espressioni degli organi assembleari degli enti locali coinvolti, attesi a pronunciarsi sul piano di decarbonizzazione.

Fondi e Nuove Prospettive

I finanziamenti, erogati sotto forma di prestito a tasso di mercato con una durata massima di 5 anni, potranno essere utilizzati da Ilva in Amministrazione Straordinaria o, su richiesta dei commissari, trasferiti ad Acciaierie d’Italia. Il rimborso è previsto entro 120 giorni dalla vendita dell’impianto o, in ogni caso, entro cinque anni, e avrà priorità rispetto a qualsiasi altro debito.

Una delle novità del decreto riguarda la realizzazione degli impianti per la produzione di preridotto e l’uso dell’idrogeno. Non si fa più riferimento al PNRR, ma al Fondo Sviluppo e Coesione. Inoltre, viene previsto che la società incaricata possa selezionare un partner privato attraverso una procedura di gara. Per gli investimenti superiori a 50 milioni nelle aree ex Ilva e in quelle limitrofe, sarà possibile ricorrere alla procedura accelerata già prevista per i programmi di interesse nazionale.

Misure per le Aziende in Crisi

Il testo approvato non si limita al caso specifico di Taranto, ma introduce anche una serie di misure più ampie per le aziende in crisi. Vengono stanziati 20 milioni di euro per l’integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, senza possibilità di proroga. Questa misura è destinata alle imprese in fase di cessazione, ma con concrete possibilità di vendita e riassorbimento occupazionale.

Per l’anno 2025, è stato introdotto l’esonero dal pagamento delle contribuzioni aggiuntive legate alla cassa integrazione straordinaria a favore delle aziende che si trovano in situazioni di crisi complessa, a patto che non attivino licenziamenti collettivi. Infine, la CIG per le PMI del settore della moda viene estesa a 12 settimane.