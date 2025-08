Le critiche mosse dal sindacato Uil Scuola nei confronti dell’operato dell’assessora provinciale all’Istruzione, Francesca Gerosa, riguardo alle ispezioni nelle scuole hanno acceso un acceso dibattito politico. La questione è stata prontamente raccolta dall’opposizione, che ha evidenziato il crescente malessere presente all’interno delle istituzioni scolastiche.

La consigliera provinciale Chiara Maule del movimento Campobase sottolinea come «da tempo emergano prese di posizione che denunciano situazioni di disagio dentro e fuori dalle scuole». Per questo motivo, una parte della minoranza invita l’assessora a intervenire attivamente: «Gerosa dovrebbe farsi carico di immaginare un sistema scolastico in evoluzione — afferma Maule —. Non bastano più interventi superficiali e temporanei, ma è necessario concepire un nuovo modello che impedisca il manifestarsi di tali problematiche».

Il consigliere Michele Malfer, sempre di Campobase, aggiunge che «da anni si avverte la necessità di un piano strutturato e forse è giunto il momento di mettere in atto una riforma complessiva».

Il sostegno del sindacato

Entrando nel merito, il segretario generale della Uil Scuola, Pietro Di Fiore, ha espresso critiche sulla gestione da parte di Gerosa delle ispezioni nelle scuole. Il sindacalista non mette in discussione l’esigenza di effettuare controlli, ma denuncia un’applicazione disomogenea degli stessi: ad esempio, punta il dito contro quanto avvenuto al liceo classico Prati, mentre in altri istituti, come il liceo linguistico Scholl o l’Ifpa di Levico Terme, i docenti segnalano problemi da oltre un anno con lettere indirizzate al Dipartimento senza che ci siano stati riscontri.

Il consigliere Malfer conferma questa posizione: «Trovo condivisibile l’osservazione del sindacato. È evidente che vi siano problemi, perciò è auspicabile che l’attenzione e i metodi adottati in certi istituti siano estesi anche alle altre scuole».

Prosegue Malfer: «Non mi è piaciuto che per mesi si sia parlato soltanto del liceo Prati. Le ispezioni sono legittime, ma devono essere eseguite con il giusto tatto e rispetto». In particolare, aggiunge, «quando si tratta di scuola bisogna mettere al primo posto la tutela della privacy e della dignità di studenti, insegnanti e personale».

Il caso del liceo Prati Gerosa, rispondendo alle accuse mosse dal sindacato, ha sottolineato che «tutte le segnalazioni vengono affrontate con la massima attenzione», ma ha evitato di entrare nei dettagli per non alimentare le polemiche già viste in passato e per non «prestare il fianco a continue facili strumentalizzazioni». L’opposizione concede il «beneficio del dubbio» alle rassicurazioni di Gerosa, pur evidenziando che negli ultimi anni non sono stati registrati significativi cambiamenti.

Il consigliere Filippo Degasperi (Onda) afferma: «Per ora devo riconoscere ragione al sindacato, perché le uniche azioni tangibili sono arrivate proprio dal liceo Prati. L’impegno a intervenire anche sulle altre scuole è un segnale positivo, ma va valutato nel tempo, visto che occupa questo incarico da due anni senza concreti risultati». Questa critica è già presente nell’interrogazione di Degasperi sulla situazione al liceo Prati: «Non credo che non siano mai arrivate segnalazioni da altre scuole. Avevo detto: “Va bene fare ispezioni e verifiche, ma mi sorprende che si sia iniziato proprio da quel liceo classico”».

Le scelte sui dirigenti

Riguardo alla nomina dei dirigenti scolastici, nelle ultime decisioni sono stati confermati quasi tutti gli attuali incarichi, privilegiando la continuità gestionale. Su questo aspetto, Degasperi solleva un problema che va oltre l’assessorato: «Credo che tra la volontà espressa da Gerosa e l’effettiva azione amministrativa ci sia un vero e proprio muro eretto dal Dipartimento quando si tratta di difendere i propri dirigenti».

La scuola è stata al centro anche del dibattito durante la discussione sull’assestamento di bilancio provinciale. La proposta del presidente Maurizio Fugatti di lasciare aperta la scuola elementare anche nel mese di luglio ha suscitato molte discussioni.

La consigliera provinciale dem Francesca Parolari ha commentato: «La questione è complessa, poiché la scuola stessa è un sistema articolato; per questo in Consiglio ho affermato che è offensivo e irrispettoso affrontare il tema senza una gestione ponderata». Rivolgendosi a Gerosa, ha aggiunto: «Essendo un ambiente delicato, va amministrato con rigore e senza strumentalizzazioni rivolte a incrementare consenso politico. La scuola è uno strumento serio che richiede autorevolezza, competenza e serietà. Quando questi principi si indeboliscono, i risultati sono evidenti».

In definitiva, l’opposizione chiede e auspica che Gerosa mantenga gli impegni presi e lavori concretamente per migliorare le criticità, magari elaborando un piano organico di riforma scolastica. Infine, Degasperi solleva un’ulteriore questione riguardante la selezione dei docenti: «Il Dipartimento continua ad assumere insegnanti tramite prove che ritengo inadeguate; tuttavia, vincere una selezione non garantisce automaticamente che un esperto della materia sia anche un buon educatore e insegnante».