Il tema delle tasse sui profitti bancari torna al centro del dibattito politico con un rilancio deciso da parte del segretario della Lega, Matteo Salvini, nonostante le divergenze registrate in passato all’interno del centrodestra. Quella della tassa sui guadagni delle banche, considerata sgradita dagli alleati di Forza Italia, viene ribadita con forza in un comizio davanti ai militanti, in cui Salvini sottolinea gli alti utili degli istituti di credito, citando anche le difficoltà incontrate da alcune banche come UniCredit nei loro progetti di espansione. Egli evidenzia con decisione:

«Fanno soldi senza far nessuna fatica. Devono pagare.»

Nonostante le tensioni precedenti nella coalizione, con Forza Italia che si era opposta a una normativa simile, il leader della Lega non intende fare marcia indietro, annunciando una battaglia politica su questo fronte. Tuttavia, rassicura sulla stabilità del governo:

«Andiamo d’amore e d’accordo e andremo avanti insieme fino alla fine.»

In riferimento agli avversari del centrosinistra, Salvini si mostra critico e dichiara:

«Pur di andare al potere cercheranno di fare un’ammucchiata. Non vanno d’accordo su niente. A Milano chiedono a Beppe Sala di cambiare rotta, ma governano da 15 anni. Per loro il potere è un fine, per noi è un mezzo.»

Durante la serata a Milano Marittima, accanto a Salvini sul palco c’era l’ex parlamentare e comunicatore Daniele Capezzone, con cui il segretario della Lega ha affrontato anche temi legati ai casi giudiziari che coinvolgono esponenti di centrosinistra. Salvini ha espresso un giudizio critico sul modo in cui vengono gestite alcune indagini, insinuando un utilizzo strumentale della magistratura:

«I giudici ogni tanto indagano qualcuno di sinistra per far vedere che sono imparziali, ma è una finta.»

Rispetto al sindaco di Milano, Beppe Sala, Salvini ha dichiarato:

«Chiedo le sue dimissioni non perché è indagato ma perché è incapace di governare la città.»

In riferimento all’ex sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, il ragionamento è stato differente, e serve a sottolineare una differenza politica rispetto agli avversari:

«Nessuno del centrodestra ha chiesto le dimissioni di Ricci perché tutti sono innocenti fino al terzo grado.»

Salvini sembra quindi voler puntare sulla linea della presunzione di innocenza per distinguersi da una politica di centrosinistra che, a suo dire, privilegia altre logiche. Questi temi si inseriscono in un contesto di confronto acceso, nel quale il centrodestra cerca di rafforzarsi in vista delle prossime sfide elettorali, anche attraverso la proposta di norme specifiche a livello locale come una legge speciale per Milano, auspicata dal senatore della Lega Pietro Romeo.

La questione dei profitti bancari e della loro tassazione, quindi, non rappresenta solo una battaglia economica, ma anche un elemento di dibattito politico che si intreccia con le dinamiche interne alla coalizione di centrodestra e con le strategie di opposizione nei confronti del centrosinistra, in particolare nelle grandi città dove il centrosinistra ha governato a lungo.

In sintesi, il rilancio di questa proposta da parte di Matteo Salvini evidenzia la volontà di mantenere alta l’attenzione su temi di giustizia sociale e redistribuzione, puntando a ottenere consenso da una parte dell’elettorato che percepisce le banche come soggetti troppo tutelati e poco tassati rispetto ai loro profitti straordinari.

Con Toti si è comportata in modo opposto: è scesa in piazza per chiederne le dimissioni e ora invece si mostra garantista.

Capezzone ricorda a Salvini come nel 2019, proprio da Milano Marittima e dallo show al Papeete, siano iniziati i problemi. Sei anni dopo, conferma il leader della Lega, è ancora vicepremier, ma si ritrova con un processo aggiuntivo pendente. “Anzi”, aggiunge, “pensavo che il Tribunale di Palermo avesse stabilito che bloccare gli sbarchi fosse un diritto, ma ora i giudici hanno presentato ricorso alla Cassazione. Io non mollo, anzi, ho ancora maggiore determinazione nel lavorare. Se vogliono fermarmi, dovranno mandarmi in carcere.”

La conversazione si sposta poi sulla riforma della giustizia. Salvini difende la scelta di separare le carriere dei magistrati e rilancia un suo storico principio: “Il giudice che commette errori deve pagarne le conseguenze, e deve farlo personalmente, non a spese della collettività”.

L’attacco finale del leader della Lega è netto: “Non può esistere una categoria di impuniti”.

Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, aggiunge un elemento provocatorio lanciando un ultimatum alla maggioranza: “Il 21 settembre si terrà il raduno di Pontida. Entro quella data dovranno essere siglati gli accordi con le quattro Regioni che hanno richiesto la delega su alcune materie”.” Su questo tema trova l’appoggio del leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi.

All’interno della Lega è molto acceso il dibattito sul decreto relativo a Roma Capitale. Da Lombardia e Veneto cresce la protesta contro una decisione ritenuta centralista, mentre l’Autonomia differenziata, come sottolinea lo stesso Molinari, resta ferma al punto di partenza.

Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato e segretario della Lega lombarda, annuncia l’intenzione di presentare “un disegno di legge costituzionale per riconoscere poteri speciali anche a Milano“.

Analogamente, il presidente uscente del Veneto, Luca Zaia, rivolge un appello al governo e al Parlamento affinché nel provvedimento appena approvato venga inserito “il pieno riconoscimento anche di un’altra città che necessita di un’attenzione speciale: Venezia“.