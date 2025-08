Saipem ha annunciato il completamento di un’operazione di successo che consolida la sua leadership nell’ingegneria offshore. L’azienda ha installato la pipeline sottomarina per il progetto Irpa di Equinor, nel Mare di Norvegia. L’impresa è stata realizzata dalla nave posatubi Castorone, una delle navi ammiraglie della flotta Saipem, e si distingue per la complessità e la profondità dell’intervento.

La pipeline, lunga circa 80 chilometri, è stata installata a una profondità record di 1.350 metri, rendendo il progetto Irpa lo sviluppo di giacimento sottomarino più profondo mai realizzato in Norvegia. La condotta collegherà il sistema di produzione subacqueo del giacimento alla piattaforma Aasta Hansteen.

Una soluzione tecnologica avanzata per ambienti estremi

Per affrontare le sfide dell’ambiente estremo, Saipem ha utilizzato la tecnologia Pipe-in-Pipe. Questo sistema innovativo consiste in un doppio tubo: una condotta interna trasporta gli idrocarburi, mentre una condotta esterna funge da strato protettivo, garantendo un’affidabilità superiore.

Le operazioni di installazione, che hanno riguardato una condotta dal diametro di 20 pollici, si sono concluse il 22 luglio 2025, dopo 84 giorni di lavoro ininterrotto. Secondo il management di Saipem, questo traguardo “rappresenta un’ulteriore conferma del posizionamento di Saipem come partner tecnologico e ingegneristico per i propri clienti e della sua expertise nell’esecuzione di progetti complessi in ambienti offshore estremi”. Il successo dell’operazione sottolinea anche l’impegno dell’azienda nel rispetto dei più alti standard di sicurezza, qualità e sostenibilità.