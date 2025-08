Dopo un breve periodo di espansione, l’attività manifatturiera in Giappone ha subito una battuta d’arresto. I dati preliminari per il mese di luglio mostrano una contrazione inattesa, un segnale che potrebbe avere ripercussioni sull’intera economia del Paese. L’indicatore chiave per la salute del settore, il PMI manifatturiero, è scivolato sotto la soglia critica, indicando un’inversione di rotta rispetto al mese precedente.

Il dato che preoccupa i mercati

Secondo le rilevazioni di S&P Global e Jibun Bank, l’indice PMI manifatturiero si è attestato a 48,9 punti. Questo valore rappresenta un calo netto rispetto ai 50,1 punti registrati a giugno. La cifra è particolarmente significativa perché si posiziona al di sotto dei 50 punti, il livello che segna il confine tra crescita e contrazione dell’attività economica. Nonostante il valore sia leggermente superiore alle stime degli analisti, che prevedevano un calo più marcato a 48,8 punti, l’esito finale rimane un chiaro segnale di difficoltà per le imprese del Sol Levante.

Le ragioni dell’arretramento

La contrazione del settore manifatturiero giapponese solleva interrogativi sulla forza della ripresa economica e sulle sfide che l’industria deve ancora affrontare. Il dato di luglio, pur essendo solo preliminare, riflette una fase di rallentamento che richiederà un’attenta analisi nelle prossime settimane per comprenderne le cause profonde e le possibili soluzioni.