Il leader della Lega ha preso la parola nella sede di Confindustria Pesaro Urbino a Pesaro, commentando la recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea riguardante il protocollo tra Italia e Albania.

Matteo Salvini ha espresso una forte condanna della decisione europea, definendola “scandalosa, vergognosa e imbarazzante”.

Ha sottolineato come tale sentenza limiti la capacità di Italia di controllare i propri confini, contrastare i trafficanti di esseri umani e ridurre gli sbarchi, evidenziando la pericolosità di questa situazione.

Matteo Salvini ha precisato inoltre che questa decisione rappresenta “l’ennesima prova di un’Europa che non funziona”, e ha espresso preoccupazione non tanto come vicepresidente del Consiglio, quanto come semplice cittadino italiano.

Ha spiegato:

“Se in Europa qualcuno mi impone dei limiti nel difendere e controllare i confini, questo è un problema di vasta portata.”

Da Palazzo Ciacchi, Salvini ha poi aggiunto quale sarà la linea ufficiale dell’Italia:

“Non ci arrendiamo a chi vorrebbe aprire le porte a trafficanti e migranti clandestini provenienti da ogni parte del mondo.”

Queste dichiarazioni sottolineano la determinazione del governo italiano nel mantenere rigidi controlli alle frontiere e nel contrastare il fenomeno dell’immigrazione irregolare, in un contesto europeo che appare sempre più diviso sulla gestione delle politiche migratorie.