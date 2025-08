A luglio in Italia sono state immatricolate 118.493 autovetture, registrando un calo del 5,11% rispetto allo stesso mese del 2024. Nel periodo compreso tra gennaio e luglio, secondo i dati del Ministero dei Trasporti, le immatricolazioni complessive sono state 973.396, con una diminuzione del 3,75% rispetto allo stesso intervallo temporale dell’anno precedente.

Il gruppo Stellantis ha immatricolato 30.797 veicoli in Italia nel mese di luglio, con un decremento del 12,1% rispetto a luglio 2024, stando a un’elaborazione aziendale basata su dati Dataforce. La quota di mercato è passata dal 28,1% al 26%. Nei primi sette mesi del 2025, le immatricolazioni del gruppo ammontano a 281.454 unità, segnando un calo dell’11,7% rispetto allo stesso periodo del 2024, e la quota di mercato si riduce dal 31,5% al 28,9%.

Prospettive del mercato auto in calo

Il Centro Studi Promotor prevede per il 2025 un totale di 1.456.070 immatricolazioni, indicando una riduzione del 6,6% rispetto al 2024 e un calo significativo del 24% rispetto al 2019. Questa contrazione è più marcata rispetto al decremento registrato nel mercato dell’Unione Europea, che nel primo semestre del 2025 ha visto un calo del 19,1% rispetto al 2019.

Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, ha commentato:

“La causa principale di questo scenario critico deriva dalla rigidità della governance dell’Unione Europea, che ha mantenuto con rigore estremo le proprie scelte volte a imporre l’auto elettrica come l’unica opzione per la registrazione di nuove vetture dopo il 2035. Negli ultimi tempi si nutrivano aspettative per un possibile rinnovamento nella leadership europea, che potesse agevolare una revisione della politica auto della UE. Tuttavia, questa speranza è stata delusa e le conseguenze future si preannunciano significative.”