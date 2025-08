A Massa Lombarda, il futuro è già arrivato, e a illuminarlo sono i LED. Grazie a un accordo con Edison Next, la città si prepara a una rivoluzione green che non solo taglierà i consumi energetici di quasi il 70% annuo, ma ridurrà anche le emissioni di CO2 di oltre 265 tonnellate all’anno. Questo progetto, che coniuga sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e responsabilità amministrativa, prevede un investimento del Comune di quasi 1,8 milioni di euro in nove anni. I fondi permetteranno di riqualificare oltre 2.750 corpi illuminanti a LED, installare nuovi sistemi di telecontrollo e creare tre chilometri di nuove linee elettriche.

Sicurezza, Sostenibilità e Risparmio Economico

“Questo progetto unisce sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e responsabilità amministrativa,” ha dichiarato il Sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi. Il Sindaco ha sottolineato come l’investimento iniziale si ripagherà grazie ai notevoli risparmi sulle bollette energetiche, garantendo stabilità finanziaria e minore esposizione agli aumenti dei costi dell’energia.

Raffaele Bonardi, Direttore Business to Government di Edison Next, ha evidenziato che Massa Lombarda si unisce a oltre 300 Comuni italiani nel percorso di decarbonizzazione. L’obiettivo è restituire alla comunità un ambiente urbano più fruibile e sicuro, riducendo l’impatto economico e ambientale del servizio. Per i cittadini, è stato attivato anche un numero verde dedicato 800556300 per segnalare guasti e malfunzionamenti.