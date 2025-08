Con un export complessivo verso gli Stati Uniti che nel 2024 si attesta tra i 66 e i 70 miliardi di euro, l’esposizione effettiva delle imprese italiane ai dazi potrebbe riguardare una base compresa tra 45 e 50 miliardi di euro. Il costo diretto stimato per le aziende si posiziona quindi tra i 6,7 e i 7,5 miliardi di euro.

Tuttavia, come ha più volte evidenziato il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, l’impatto complessivo potrebbe arrivare fino a 22,6 miliardi di euro, considerando anche il rapporto di cambio tra euro e dollaro. Pur essendo ancora in fase di definizione, è certo che la pressione generata dai dazi al 15% sarà distribuita in modo non uniforme: risulteranno maggiormente penalizzati i settori con bassa elasticità di prezzo, mentre il Made in Italy di fascia alta potrà mostrarsi più resistente.

Dal punto di vista territoriale, secondo le analisi dello Svimez, il danno sarà concentrato principalmente al Nord, area caratterizzata da una maggiore vocazione industriale e più orientata all’export, che rappresenta 5.894 milioni di euro, pari al 68,32% del totale. In tutte le regioni, eccetto Sicilia e Sardegna, la contrazione delle esportazioni previste raggiunge percentuali a doppia cifra, con un calo massimo del 34% in Valle d’Aosta e un -19% in Trentino Alto Adige, regioni queste ultime dove, però, il volume complessivo delle esportazioni risulta contenuto rispetto alle realtà più grandi.

Secondo le stime elaborate dal centro studi di Unimpresa, i settori maggiormente esposti ai dazi sono la meccanica, il chimico-farmaceutico, la moda, l’agroalimentare, i trasporti e i beni di lusso. Di seguito si riportano gli impatti stimati per ciascun comparto.

MECCANICA: l’export verso gli Stati Uniti rappresenta il 27% del totale, con un valore di circa 18 miliardi di euro. Il dazio teorico è stimato intorno a 2,7 miliardi.

CHIMICO-FARMACEUTICO: la quota di export destinata al mercato americano è pari al 20%, per un valore di 13 miliardi di euro. Il costo teorico dei dazi raggiunge i 2,5 miliardi.

MODA: il 17% dell’export è diretto verso gli Stati Uniti, con un valore di 11 miliardi di euro, e un dazio teorico stimato a 1,65 miliardi.

AGROALIMENTARE: la quota di export verso gli Stati Uniti oscilla intorno al 12%, pari a un valore di 8 miliardi di euro. Il dazio teorico ammonta a 1,2 miliardi.

TRASPORTI: l’export in questo settore verso il mercato americano rappresenta l’11%, con un valore di circa 7 miliardi di euro. Il dazio stimato è di 1,05 miliardi.

OCCHIALERIA, GIOIELLI E ARREDAMENTO: la quota di export verso gli Stati Uniti è pari al 9%, con un valore di 6 miliardi di euro e un dazio teorico intorno a 900 milioni.