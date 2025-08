In un panorama mediatico sempre più complesso e in continua evoluzione, Cairo Communication si conferma una roccaforte di successo, grazie soprattutto alla solida performance dei suoi principali brand. Mentre le testate digitali di RCS Group raggiungono l’importante traguardo di oltre 1,2 milioni di abbonamenti, il canale La7 spicca il volo con un forte aumento di ascolti e ricavi pubblicitari. A riprova di questa strategia vincente, il gruppo ha chiuso il primo semestre 2025 con i margini operativi in crescita: l’EBITDA è salito a 94,7 milioni e l’EBIT a 52,9 milioni, nonostante un lieve calo dei ricavi consolidati. Il risultato netto di pertinenza del Gruppo si è mantenuto in linea con l’anno precedente, attestandosi a 20,4 milioni di euro.

Le Performance dei Marchi Editoriali

I dati del semestre confermano la forza dei principali asset del Gruppo. La posizione finanziaria netta è migliorata a 13,9 milioni, nonostante gli esborsi per l’acquisto di azioni proprie e il pagamento di dividendi.

Sul fronte televisivo, La7 ha ottenuto risultati eccezionali, con un elevato livello di ascolto (4,4% sul totale giorno e 6% in prime time) e una crescita della pubblicità del 5,3% a 81,2 milioni di euro. Secondo i dati Nielsen, La7 è il primo editore televisivo per tasso di crescita dei ricavi pubblicitari nel semestre. Anche il settore editoriale periodici, con Cairo Editore, ha visto una crescita dell’EBITDA a 3,9 milioni.