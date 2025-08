Le azioni di Campari hanno brindato oggi in Borsa con una performance da record, schizzando del 7,82% in una giornata in cui il resto del listino era in forte calo. Il titolo è stato spinto con forza dai risultati di bilancio del primo semestre 2025, comunicati ieri dopo la chiusura dei mercati, che hanno evidenziato segnali di solidità e prospettive positive.

I conti e la strategia vincente

Nonostante le vendite complessive del semestre si siano mantenute stabili, il mercato ha premiato la crescita organica del secondo trimestre, che ha mostrato una netta ripresa dopo il rallentamento di inizio anno. A trainare la performance sono stati i consumi, in sovraperformance in quasi tutti i mercati, con un focus particolare su aperitivi e tequila. Un ulteriore segnale positivo arriva dall’aumento del margine lordo e dai primi effetti di un programma di contenimento dei costi.

A rafforzare la fiducia di analisti e investitori ha contribuito la strategia del Gruppo, che ha recentemente finalizzato la cessione dei marchi Cinzano e del business Frattina per 100 milioni di euro. Un’operazione, come ha dichiarato il CEO Simon Hunt, che segna “un passo fondamentale nella nostra strategia di razionalizzazione del nostro portafoglio e incrementato focus sui nostri brand chiave, mentre assicuriamo la riduzione della leva finanziaria”.

Le prospettive future secondo il CEO

Il CEO Simon Hunt si è mostrato fiducioso sulle prospettive future del gruppo, nonostante il contesto di mercato ancora volatile. “In un contesto che continua a essere volatile, la nostra performance si conferma in linea. Abbiamo fatto dei buoni progressi nelle nostre priorità strategiche, come pianificato. Abbiamo registrato una performance positiva delle vendite nette nel secondo trimestre, come atteso, in avvio della stagione più importante. In termini di dati di consumo, abbiamo continuato a conseguire una sovraperformance nella maggior parte dei mercati, con un miglioramento nel secondo trimestre, guidata da aperitivi e tequila. Guardando al futuro, confermiamo che la guidance già fornita per il 2025 rimane il nostro obiettivo, escludendo l’impatto dei dazi USA, e il terzo trimestre sarà fondamentale per aumentare la nostra visibilità. Rimaniamo fiduciosi nella nostra capacità di continuare a sostenere la crescita nel lungo termine e il miglioramento dei nostri indicatori finanziari incluso il nostro impegno nella generazione di cassa e nella riduzione della leva finanziaria.”