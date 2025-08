Sembrava un anno difficile per Apple, oscurata dai colossi dell’intelligenza artificiale e alle prese con le incertezze globali. Invece, la società di Cupertino ha sbalordito il mercato, annunciando risultati trimestrali ben superiori alle attese. A guidare la risalita, un’inaspettata e forte ripresa delle vendite di iPhone in Cina, un segnale che il gigante della tecnologia è tutt’altro che in affanno e che il suo prodotto di punta resta il motore della sua crescita.

Il trimestre, terminato il 28 giugno, si è chiuso con un utile per azione di 1,57 dollari, superando la stima del mercato che si attestava a 1,43 dollari. Il fatturato è aumentato del 9,6% raggiungendo i 94 miliardi di dollari, un dato nettamente superiore ai 89,3 miliardi previsti dagli analisti. La Cina, un mercato fondamentale per l’azienda, ha registrato un fatturato di 15,4 miliardi di dollari, in crescita del 4,4% e in linea con le stime.

A livello di prodotti, gli iPhone hanno generato 44,6 miliardi di dollari di fatturato, battendo le stime grazie alla forte ripresa in Cina e al successo del nuovo modello di fascia bassa “16e”. Al contrario, le vendite di iPad e del segmento Indossabili, IoT e Accessori hanno segnato una contrazione. Un altro punto di forza è stato il settore dei servizi, che ha incassato 27,4 miliardi di dollari, superando il consensus.

L’impatto contenuto dei dazi e le previsioni ottimistiche

L’azienda aveva previsto un impatto negativo dai dazi per circa 900 milioni di dollari nel trimestre, ma il costo è stato contenuto a 800 milioni. L’amministratore delegato Tim Cook ha spiegato che, pur avendo spinto un’accelerazione delle vendite per anticipare gli aumenti di prezzo, questo fattore ha inciso solo per l’1% sulla crescita complessiva del fatturato.

Guardando al quarto trimestre, Apple si aspetta un aumento del fatturato compreso tra il 5% e il 9%, una previsione che supera ampiamente la stima del 3% degli analisti. Cook ha citato una “accelerazione della crescita in tutto il mondo”, inclusa la Cina, come segnale di fiducia per il futuro.

La reazione di Wall Street

Dopo l’annuncio dei conti, le azioni di Apple sono balzate di circa il 2% nella sessione serale. La performance arriva dopo un periodo in cui il titolo aveva faticato, registrando un calo del 17% dall’inizio dell’anno e cedendo il passo a giganti dell’AI come Nvidia e Microsoft.