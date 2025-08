Volksbank, la banca altoatesina, ha concluso il primo semestre del 2025 con risultati eccellenti, confermando una solida performance e una crescita costante. L’utile netto si è attestato a 63,7 milioni di euro, segnando un aumento del 9,8% rispetto al già positivo 2024. Il rendimento del patrimonio tangibile (RoTE) ha raggiunto il 12,7%, posizionando la banca ai vertici per redditività.

I ricavi core sono cresciuti dello 0,4%, trainati in particolare dalle commissioni nette, che hanno segnato un aumento del 5,6%. Aumentano anche le masse intermediate da clientela, che raggiungono i 22,6 miliardi di euro, in crescita del 3,2% rispetto alla fine del 2024.

Crescita Sostenuta e Soddisfazione della Clientela

La crescita della banca è supportata anche dalla soddisfazione dei clienti, specialmente nel Nord Est. “Registriamo ottimi risultati di soddisfazione della clientela che ci posizionano ai vertici nel Nord Est”, ha affermato il Direttore Generale Alberto Naef, sottolineando l’apprezzamento per la qualità della consulenza e l’ampliamento dell’offerta. La banca ha anche sostenuto le piccole e medie imprese del territorio con quasi 900 milioni di euro in nuove concessioni nel semestre.

Il Presidente Lukas Ladurner ha evidenziato come l’ottimo andamento della banca si rifletta positivamente anche sul titolo azionario, che nel primo semestre 2025 è stato il più scambiato sulla piattaforma Vorvel, con un valore medio a luglio superiore ai 14 euro.

Dividendi e Azioni Gratuite per gli Azionisti

In virtù degli ottimi risultati, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il pagamento della seconda tranche di dividendi, pari a 30 centesimi per azione (per un totale di circa 15 milioni di euro), con record date fissata per il 1° ottobre 2025. Inoltre, è stata deliberata la proposta di distribuire un’azione gratuita ogni 100 possedute, che verrà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti.