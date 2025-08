Aldo Isi, amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e commissario straordinario per il potenziamento della linea adriatica tra Bologna e Bari, ha dichiarato l’importanza prioritaria della direttrice adriatica. Secondo Isi, infatti, è essenziale sviluppare un territorio ampio e creare un’alternativa alla dorsale centrale ormai congestionata.

L’intervento è avvenuto oggi a Pesaro, in occasione della presentazione dello stato di avanzamento del progetto dell’alta velocità lungo la costa est, alla presenza del ministro dei Trasporti e vice premier Matteo Salvini.

Isi ha sottolineato come la principale novità sia la nomina di un commissario di governo, strumento che garantisce poteri speciali per accelerare le fasi di progettazione e gli iter autorizzativi. Si tratta di un progetto complesso, lungo 750 chilometri, che non ha precedenti nemmeno sulle linee ferroviarie oltre le Alpi.

Ha inoltre evidenziato come questa iniziativa rappresenti anche una visione strategica per dotare il Paese di una seconda grande direttrice ferroviaria nazionale.

Riguardo ai tempi previsti, Isi ha confermato che entro il 2025-2026 verranno avviati i confronti con i territori coinvolti e sarà redatto il Documento di fattibilità delle diverse alternative progettuali.

Successivamente si aprirà la fase di dibattito pubblico, propedeutica all’elaborazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. L’amministratore ha indicato come ipotetico l’avvio delle prime gare intorno al 2028.

Per quanto riguarda i costi complessivi dell’opera, Isi ha spiegato che è ancora troppo presto per fornire cifre definitive e che sarà possibile farlo solo al termine delle analisi di fattibilità.

Le risorse necessarie saranno individuate attraverso gli strumenti di programmazione dello Stato italiano.

Il dibattito sul bypass ferroviario di Pesaro

Riguardo al controverso tema del bypass ferroviario di Pesaro, Isi ha spiegato che attualmente si stanno valutando diverse alternative, ribadendo che i vecchi progetti risalgono a un’epoca ormai superata.

Ha inoltre evidenziato che in passato, nelle località dove sono stati realizzati bypass, spesso le città ne hanno subito conseguenze negative. La costa adriatica, secondo lui, è una risorsa di grande valore anche per l’accessibilità, e questo aspetto deve essere salvaguardato.