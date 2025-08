(di Katherine Puce) Gli algoritmi sono ormai i veri manovratori nascosti e silenziosi dell’economia globale. Si celano dietro le vetrine delle piattaforme di commercio elettronico e, ancora prima, dietro i motori di ricerca, come codici che prendono decisioni al posto nostro. Scelgono i prezzi, i prodotti, gli investimenti e i contenuti, influenzando così implicitamente le nostre azioni e decisioni quotidiane. Ma non solo.

I dati con cui ci confrontiamo ogni giorno, presenti tanto nei più piccoli servizi al cliente quanto nei grandi processi aziendali, non possono più essere ignorati, così come non si possono trascurare i meccanismi del loro funzionamento. Questi ultimi sono già oggi alla base di filiere di fornitura sempre più ottimizzate e determinano i contenuti sponsorizzati in base ai nostri profili e alle nostre esigenze. Si presentano, infatti, come algoritmi sempre più autonomi: per questo motivo è fondamentale essere preparati, sia come individui che, soprattutto, come imprese, per comprenderne le potenzialità e sfruttare appieno queste macchine intelligenti indipendenti.

Imprese intelligenti tra AI e IoT

L’automazione algoritmica ha proceduto di pari passo con l’integrazione dell’intelligenza artificiale, trasformando profondamente il mondo industriale. Le fabbriche sono oggi in grado di monitorare ogni fase della produzione in tempo reale, contribuendo anche alla sicurezza e alla manutenzione dei processi. Questi ultimi sono ora supportati da sistemi di manutenzione predittiva, in grado di anticipare eventuali guasti. Su questa rivoluzione si fondano le basi dell’Industria 4.0, che oggi muove significativi investimenti. I robot collaborativi “cobot” e i “sensori IoT”, dispositivi elettronici che rilevano dati fisici come temperatura, vibrazioni o consumi energetici e li trasmettono tramite rete a sistemi digitali per analisi e controllo, hanno reso possibile un’interazione uomo-macchina prima d’ora inimmaginabile.

Firenze e Statphys29: l’efficienza energetica dell’IA

In questo contesto, tra le applicazioni più recenti e innovative, si sta discutendo in questi giorni, alla ventinovesima Conferenza Mondiale di Fisica Statistica “Statphys29” a Firenze, della possibilità di sviluppare algoritmi basati su intelligenza artificiale sempre più efficienti dal punto di vista energetico, capaci di mantenere elevate prestazioni riducendo al contempo il consumo elettrico. Il tema si inserisce in uno studio più ampio che unisce fisica e neuroscienze, volto a sviluppare modelli ispirati al funzionamento del cervello umano, più realistici e avanzati. Il Premio Nobel Giorgio Parisi ha dichiarato che tali approcci saranno fondamentali per affrontare le sfide della transizione digitale sostenibile.

FinTech e algoritmi

Parallelamente, non è soltanto l’economia a essere rivoluzionata dagli algoritmi. Anche il settore finanziario è attraversato da un profondo cambiamento, con la rivoluzione FinTech che si basa su decisioni rapide e automatizzate. Gli investimenti sono ora ottimizzati in tempo reale, con un maggiore controllo sui rischi bancari e una crescente possibilità di personalizzazione. Quest’ultima si manifesta attraverso strumenti come la consulenza automatizzata “robo-advisory”, che propone soluzioni su misura in base al profilo dell’utente, fino alla gestione delle spese e del bilancio familiare orientata al risparmio.

Per mantenere il vantaggio competitivo, le aziende devono imparare a gestire la mole crescente di dati. L’intelligenza artificiale è lo strumento indispensabile per farlo, a patto di integrarla in nuove strategie e di evitare che le macchine prendano il controllo totale.