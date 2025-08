Ieri mattina al Partito Democratico, presso la sede del Nazareno, la conferenza stampa di Giuseppe Conte non ha suscitato sollievo tra i democratici. Gli esiti erano infatti già prevedibili: Elly Schlein e il leader del Movimento 5 Stelle avevano avuto un confronto la sera precedente e nuovamente la mattina stessa, poco prima dell’incontro con i giornalisti. Inoltre, Conte mantiene rapporti telefonici quasi quotidiani con figure di rilievo del PD come Dario Franceschini e Goffredo Bettini, che si adoperano per conservare stretti legami tra i due partiti.

Di conseguenza, nessun esponente del PD si è sorpreso per il «via libera» di Conte alla candidatura di Matteo Ricci. Elly Schlein si è mostrata ottimista: «Andiamo a vincere». Tuttavia, tra i gruppi dei parlamentari democratici non si respirava un clima di sollievo, bensì di fastidio per quella che percepiscono come una «resa incondizionata a Conte, che stabilisce chi tra noi è da considerare buono o cattivo». A fare le spese di questa dinamica sarebbe Beppe Sala, indicato come “cattivo”, mentre Ricci è ritenuto “buono”, anche se questa approvazione potrebbe non essere definitiva: qualora emergessero nuovi dettagli sull’inchiesta in corso, il leader pentastellato potrebbe infatti decidere di ritirare il suo supporto.

La questione milanese rappresenta un vero e proprio banco di prova per Conte, che sfida apertamente il PD chiedendo le dimissioni di Sala. Elly Schlein questa volta risponde senza esitazioni: «Non condivido quelle valutazioni. Io sto con il sindaco». Fermamente determinata a mantenere un fronte unitario sul tema del capoluogo lombardo, la leader dem prende posizione nei confronti dell’alleato pentastellato.

Nonostante le critiche di Conte nei confronti di Giuseppe Sala, sempre espresse con un tono calibrato per non incrinare del tutto il rapporto con l’alleato, Schlein ha convocato i rappresentanti del PD milanese per concertare una risposta ufficiale di sostegno al sindaco.

«Piena fiducia e pieno sostegno, mi raccomando», ha detto Schlein a Alessandro Cappelli, segretario metropolitano del PD, e a Silvia Roggiani, segretaria regionale della Lombardia, con cui ha curato nei dettagli il testo della nota da inviare a Conte. La risposta condivisa intende riaffermare l’impegno del partito a sostenere l’attuale amministrazione milanese nonostante le tensioni interne.

Fare polemica fuori dalle istituzioni è certamente più semplice, ma la vera sfida consiste nel governare il cambiamento di una città profondamente trasformata nel tempo. Roggiani e Cappelli interpretano così le parole di Elly Schlein: «Il Movimento 5 Stelle non è parte della maggioranza nel consiglio comunale, anzi, non è nemmeno presente».

La questione legata a Beppe Sala, però, non si esaurisce qui. Il sindaco ha dichiarato chiaramente ai membri del Partito Democratico che lo sostengono: se entro settembre non si arriverà a un accordo per il nuovo stadio, lui si dimetterà.

Schlein, che non si lascia scoraggiare facilmente, valuta con attenzione i rischi legati ai problemi locali, anche se è difficile definire tali le difficoltà che vive una città come Milano. Intanto, è consapevole che le elezioni regionali rappresentano un trampolino di lancio importante e non intende mollare la presa.

In Campania, Vincenzo De Luca non ha ancora deposto completamente l’ascia di guerra, ma concedergli il Congresso regionale del Pd, come da lui richiesto, rappresenterebbe comunque un progresso. La leader del partito è ben consapevole di questa dinamica, così come sa che dovrà valutare un’altra sua richiesta: proporre una lista elettorale autonoma per la sua candidatura.

La situazione è simile in Puglia, dove Michele Emiliano intende candidarsi come semplice consigliere regionale. Antonio Decaro si oppone fermamente a questa idea. Tuttavia, i principali sostenitori di Schlein ritengono che Emiliano, essendo un uomo di partito e integra la sua appartenenza, alla fine accetterà la candidatura.

Per la Toscana il discorso è differente. Fino all’ultimo momento utile, Schlein ha tentato di sostituire il governatore Eugenio Giani. Tuttavia, non ci è riuscita. Se Giuseppe Conte non farà parte della coalizione in questa regione, non è un problema, dal momento che il Pd in Toscana riesce a vincere anche da solo.

Secondo fonti interne al Nazareno,

«Quell’alleanza che Conte definisce non organica, nei fatti si concretizzerà in una collaborazione strutturale alle prossime elezioni politiche».

È su questa eventualità che Schlein basa le sue aspettative.