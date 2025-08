L’agenzia di rating Fitch Ratings ha migliorato il giudizio su Unipol, riconoscendo la solidità finanziaria e la strategia del Gruppo. In una nota diffusa questa mattina, si apprende che l’Insurer Financial Strength (IFS) Rating di Unipol è stato alzato da “A-” ad “A“, mentre il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) è passato da “BBB+” ad “A-“. L’outlook per entrambi i rating rimane “stabile”.

La leva finanziaria il fattore determinante

La decisione di Fitch è motivata principalmente dalla “significativa riduzione della leva finanziaria” del gruppo, un risultato ottenuto con il rimborso del primo debito senior avvenuto a marzo senza ricorrere a un nuovo rifinanziamento.

Effetti a cascata sul debito

L’upgrade ha avuto conseguenze positive su tutti i rating del debito emesso dal Gruppo Unipol, che sono stati migliorati di un notch. Il debito senior unsecured è ora valutato “A-“, il debito subordinato “BBB” e il Restricted Tier 1 “BBB-“. Il rating di Unipol si posiziona ora a un livello superiore di 3 notches rispetto a quello del Paese (Italia), che è “BBB positivo”.