Non solo cantieri navali, ma anche ponti concreti verso l’integrazione. La Fondazione Fincantieri, in collaborazione con la Società Dante Alighieri, ha celebrato a Marghera il traguardo raggiunto da oltre 50 lavoratori stranieri che hanno completato con successo un corso di lingua italiana. L’iniziativa, parte del programma everyDEI, si conferma come un pilastro della strategia di Gruppo per la diversità, l’equità e l’inclusione.

Il percorso formativo, durato 50 ore e articolato in 20 incontri, ha permesso ai partecipanti di migliorare le proprie competenze linguistiche non solo per la conversazione e la lettura, ma soprattutto per favorire una maggiore integrazione a livello lavorativo e sociale.

Un Progetto in Continua Espansione

Il successo riscontrato a Marghera non è un caso isolato. Il progetto è stato avviato nel novembre 2024 nei cantieri di Monfalcone e Sestri Ponente e, da allora, ha già fornito un totale di 400 ore di formazione, coinvolgendo oltre 150 lavoratori.

Il programma è destinato a crescere ulteriormente nei prossimi mesi. A partire da settembre 2025, i corsi verranno estesi allo stabilimento di Ancona e, da ottobre 2025, anche al Cantiere Integrato di Riva Trigoso e Muggiano. L’obiettivo è quello di raggiungere un numero sempre maggiore di dipendenti dell’indotto, offrendo loro un’opportunità concreta di crescita.

Una Cultura Basata su Rispetto e Inclusività

Le parole di Luciano Sale, Direttore Human Resources di Fincantieri, riassumono perfettamente la visione del progetto: “Il progetto dei corsi di lingua non rappresenta solamente un semplice percorso formativo, ma un ponte concreto verso l’integrazione, la sicurezza e la crescita personale dei lavoratori dell’indotto, in linea con una strategia di Gruppo volta a promuovere una cultura aziendale basata su rispetto e inclusività.”

La Fondazione Fincantieri prosegue così la sua missione, dimostrando che l’impegno sociale può camminare di pari passo con l’eccellenza industriale, valorizzando ogni individuo all’interno della comunità aziendale.