Una nuova nave green è entrata in servizio per i collegamenti nello Stretto di Messina. Si tratta di Athena, l’ultima arrivata della flotta Bluferries, società di FS Logistix (Gruppo FS). La nuova nave, che ha richiesto un investimento di 26 milioni di euro (in parte finanziato con fondi PNRR), offre collegamenti per il trasporto di passeggeri e merci tra Messina e Villa San Giovanni.

L’arrivo di Athena segna un ulteriore passo nel piano di ammodernamento della flotta del Gruppo FS. L’Amministratore Delegato di FS Logistix, Sabrina De Filippis, ha sottolineato come l’investimento miri a un’offerta “più attenta alle esigenze di mercato e, soprattutto, green”, a dimostrazione di uno sviluppo sempre più marcato delle connessioni intermodali.

Innovazione e Sostenibilità a Bordo

La nuova nave, dal nome della dea greca della saggezza, è un gioiello di tecnologia sostenibile. Grazie alla sua propulsione ibrida (diesel-elettrica), è in grado di ridurre le emissioni di CO2 del 56% rispetto alle navi più vecchie della flotta e del 13% rispetto ai traghetti gemelli non ibridi. Le sue batterie vengono caricate durante la navigazione e consentono operazioni a “zero emissioni” durante l’avvicinamento e le manovre in porto.

A bordo, la nave dispone anche di pannelli solari da 25kW, di motori che possono funzionare con una miscela di biodiesel fino al 20% e di un impianto per la produzione di acqua dolce, che riduce il consumo idrico di oltre il 70%. Lunga 105 metri e larga 18, Athena può trasportare fino a 393 persone e 22 tir o 125 autoveicoli.