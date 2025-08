Eni, attraverso la sua joint venture Azule Energy, ha annunciato l’avvio della produzione del progetto di sviluppo Agogo Integrated West Hub (Agogo IWH) nel blocco 15/06, al largo delle coste dell’Angola. Il progetto, che si basa sullo sviluppo dei giacimenti Agogo e Ndungu, ha riserve stimate in circa 450 milioni di barili e una produzione di picco prevista di 180.000 barili di petrolio al giorno.

L’avvio della produzione è avvenuto con notevole rapidità, a soli 29 mesi dalla Decisione Finale di Investimento. Si tratta di un anticipo di circa 12 mesi rispetto alla media del settore per progetti in acque profonde di dimensioni analoghe. Questo successo rispecchia pienamente il modello di sviluppo Low Carbon, Fast Track di Eni, pensato per massimizzare il valore e ridurre i tempi di messa in produzione e le emissioni.

Innovazione e Sostenibilità per una Produzione a Basse Emissioni

La Agogo FPSO (Floating production Storage and Offloading), l’unità galleggiante al centro del progetto, integra tecnologie all’avanguardia per la riduzione delle emissioni di gas serra (GHG). L’impianto è dotato di sistemi completamente elettrici e del primo sistema di generazione elettrica a ciclo combinato offshore di queste dimensioni. A bordo è stata installata anche un’unità pilota di Carbon Capture and Storage (CCS) per il recupero della CO2 residua.

Il progetto Agogo è il primo in Angola a compensare interamente le proprie emissioni operative di carbonio, confermando l’impegno di Eni per la transizione energetica. Azule Energy, operatore del progetto, è una società controllata pariteticamente da Eni e BP, con una quota del 36,84% ciascuno, in partnership con Sonangol E&P e Sinopec International.