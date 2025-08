Le banche europee sottoposte allo stress test del 2025, condotto dall’Autorità bancaria europea (EBA), mostrerebbero una buona capacità di resilienza anche in caso di una grave recessione economica. Secondo le simulazioni, che hanno coinvolto 64 istituti rappresentativi del 75% degli attivi bancari in Europa, la perdita complessiva potrebbe raggiungere i 547 miliardi di euro, con un crollo di 370 punti base nel capitale CET1, portando il tasso dal 15,8% iniziale al 12,1% previsto per il 2027.

Nonostante questa significativa contrazione, le banche manterrebbero una solida posizione patrimoniale e una capacità consistente di sostenere l’economia nel medio termine. Lo scenario ipotizzato nei test prevede un marcato deterioramento della situazione macro-finanziaria a livello globale, mettendo alla prova la robustezza del sistema bancario europeo.

L’EBA ha commentato i risultati come “rassicuranti”, sottolineando tuttavia l’importanza di mantenere un capitale adeguato per garantire la sicurezza e la stabilità del settore bancario europeo nel futuro.

Le banche italiane tra le più resilienti

Nel gruppo delle banche più solide di fronte agli impatti patrimoniali previsti dagli stress test 2025 figurano anche diverse realtà italiane. Queste mostrano un assorbimento di capitale CET1 aggirandosi intorno ai 150 punti base, ovvero un decremento dell’1,5% rispetto al capitale di partenza.

Secondo le tabelle diffuse dall’Autorità bancaria europea, le banche italiane si collocano tra i migliori a livello europeo per robustezza, superate in termini di minor impatto da alcune realtà quali il Portogallo (con una riduzione inferiore ai 50 punti base), la Svezia (meno di 100 punti base), l’Ungheria, la Grecia (appena sopra i 100 punti base), la Polonia e la Norvegia.

Al contrario, le banche tedesche e francesi mostrano un impatto più significativo, con perdite di capitale che si avvicinano ai 400 punti base secondo le simulazioni dell’EBA.

Questi risultati confermano la solidità complessiva del sistema bancario europeo, pur sottolineando la necessità di continuare a monitorare e rafforzare le riserve di capitale per fronteggiare eventuali crisi economiche future.