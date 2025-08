Quaranta minuti di intervento solista. Giuseppe Conte cerca di prendere le redini dell’alleanza tra M5S e Partito Democratico, offrendo chiarimenti e puntualizzazioni. Durante una conferenza stampa tenuta nella sede romana di Campo Marzio per risolvere la questione relativa alla candidatura di Matteo Ricci alle Regionali nelle Marche, il leader cinquestelle adotta una strategia equilibrata tra fermezza e apertura.

In primo luogo, conferma il sostegno all’ex sindaco di Pesaro: «Non vi sono motivi al momento per chiedere a Matteo Ricci di ritirarsi, né elementi che ne provino una qualche colpevolezza. Chiedergli di fare un passo indietro rappresenterebbe un pericoloso precedente».

Il leader aggiunge: «Abbiamo apprezzato che non ci sia stata la tentazione di lanciare accuse contro una giustizia “a orologeria”. Inoltre, è stato positivo che si sia deciso di non avvalersi della facoltà di non rispondere». Tuttavia, con abilità strategica, Conte mantiene alta la tensione nei confronti del Pd, sottolineando che il sostegno non va considerato una delega in bianco.

Le garanzie richieste

Conte precisa che saranno chieste ad Ricci specifiche “garanzie” per rafforzare legalità ed etica pubblica nell’eventuale nuovo governo regionale. Tra queste, l’adozione di un protocollo di legalità e l’implementazione di presidi e controlli più stringenti su affidamenti diretti, nomine e consulenze.

«Questa esigenza va oltre la singola questione delle Marche», sottolinea Conte, che aggiunge: «Se le condizioni dovessero mutare o emergessero fatti nuovi, ne trarremo tutte le conseguenze del caso». La decisione è stata presa in modo condiviso, dopo un consiglio nazionale convocato in mattinata e ascoltando sia la base che i gruppi territoriali del Movimento.

Tuttavia, più che ai sostenitori interni, il discorso è diretto agli alleati nell’alleanza progressista, i cosiddetti “campi larghi”, ai quali Conte alterna apprezzamenti e critiche in modo calibrato.

Le critiche e le strategie nelle diverse regioni

Se nelle Marche il sostegno a Ricci viene confermato, altrove la posizione del leader M5S cambia. In Toscana, ad esempio, è stato annunciato un fermo stop alla candidatura di M5S, segnale che l’alleanza e le candidature nel centro-sinistra restano sotto stretta valutazione.

Questo approccio dimostra come Conte voglia governare attentamente le dinamiche interne all’alleanza, ponendo condizioni precise per ogni candidatura e manifestando attenzione al rispetto dei valori di legalità e correttezza.

In un momento politico caratterizzato da sfide importanti, la capacità del leader pentastellato di mediare tra esigenze di coalizione e richieste di trasparenza potrebbe influenzare significativamente il futuro delle alleanze progressiste a livello regionale e nazionale.

Milano è al centro di critiche nette riguardo alla gestione urbanistica. Si ribadisce la richiesta di dimissioni del sindaco Beppe Sala, non tanto per un semplice avviso di garanzia, ma perché è emerso come figura chiave in un sistema che ha aperto le porte a un vero e proprio Far West edilizio. Inoltre, Sala dovrebbe fare un passo indietro anche per aver promosso insieme all’amministrazione comunale una normativa conosciuta come «Salva Milano», che ha ulteriormente alimentato queste problematiche.

In modo più moderato si esprimono i commenti riguardanti le posizioni di Vincenzo De Luca nei confronti di Roberto Fico, definendo semplicemente che «esprime i suoi giudizi». Più severa è invece la critica verso Eugenio Giani, che sta tentando un secondo mandato come governatore della Toscana: «Negli ultimi cinque anni abbiamo svolto un ruolo di opposizione a questa giunta, contrastandola su progetti concreti. Ora, di fronte alla sua ricandidatura, entrare in giunta rappresenta per noi un sacrificio considerevole. Occorre valutare se ci siano le condizioni appropriate e saranno i territori a prendere la decisione», afferma con fermezza.

Con l’inseparabile pochette e lo sguardo fisso rivolto ai giornalisti, il presidente del Movimento 5 Stelle tiene a chiarire: «I miei toni non si sono affatto ammorbiditi: non ho mai alzato la voce all’inizio e non la alzo neppure ora».

I toni e la politica di alleanze

Non è necessario innalzare i toni per definire le condizioni politiche. Giuseppe Conte prende le distanze dall’asse con il Partito Democratico: «Un’alleanza organica non è compatibile con i nostri valori. La nostra base ha scelto di definirsi una forza politica progressista e indipendente», sottolinea, anticipando il possibile tema cardine che accompagnerà il rapporto con il cosiddetto Campo largo in vista del 2026.

Il leader va oltre e mette in guardia i giornalisti dal cercare connessioni forzate tra vari casi politici per tentare di costruire un disegno complessivo alle Regionali: secondo lui, ogni situazione deve essere considerata singolarmente. L’unico momento in cui perde la solita compostezza è quando risponde con fermezza: «Non anticipate soluzioni che sono ancora in fase di definizione. Se ci fosse un minimo legame tra Ricci e la candidatura che stiamo valutando in Campania, oltre a Giani, significherebbe che il Movimento 5 Stelle sta mercificando i valori dell’etica pubblica e io sarei un buffone. Non esiste alcun collegamento», afferma con decisione.

Critiche all’attuale maggioranza

Nonostante il disegno del Campo largo e la corsa a Palazzo Chigi siano ancora in fase di costruzione, Conte coglie l’occasione per sottolineare alcune critiche alla coalizione di Governo. In particolare, evidenzia che il Movimento 5 Stelle «non si lascia influenzare da un giustizialismo a senso unico».

Spiega inoltre: «Quando chiediamo con forza e insistenza le dimissioni di Santanchè non è per un avviso di garanzia, ma perché non si può mentire al Parlamento né sottrarsi alle responsabilità emerse».

Non manca poi una presa di posizione critica sulla riforma della Rai: «Devo ammettere di non aver letto nel dettaglio la proposta delle forze di maggioranza, ma da quanto ho sentito si tratta di una proposta inaccettabile che consentirebbe alla maggioranza in carica di effettuare un vero colpo di mano».

Con queste parole, Conte conclude l’intervento, alzandosi e chiudendo così la sessione.