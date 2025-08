Cnh, azienda controllata da Exor, ha chiuso il secondo trimestre del 2025 con un utile netto di 217 milioni di dollari e un utile diluito per azione di 0,17 dollari. Questi risultati sono inferiori rispetto allo stesso periodo del 2024, quando l’utile netto era stato di 404 milioni di dollari con un utile diluito per azione di 0,32 dollari.

I ricavi consolidati si sono attestati a 4,71 miliardi di dollari, segnando una contrazione del 14%, mentre le vendite nette delle attività industriali sono diminuite del 16%, raggiungendo quota 4,02 miliardi di dollari. La società ha inoltre distribuito agli azionisti dividendi per un valore complessivo di 300 milioni di dollari, confermando le stime per l’intero anno 2025.

Le previsioni prevedono, per il 2025, un fatturato in calo rispetto al 2024, un flusso di cassa operativo delle attività industriali compreso tra 100 e 500 milioni di dollari, e un utile per azione diluito rettificato stimato tra 0,50 e 0,70 dollari.

Gerrit Marx, CEO di Cnh, ha commentato:

“Anche in questo trimestre abbiamo dovuto affrontare condizioni di mercato difficili, tuttavia la resilienza e la dedizione del team di Cnh ci hanno permesso di gestire efficacemente la situazione, restando in linea con i nostri obiettivi.”

Marx ha proseguito sottolineando l’importanza di concentrarsi sulle priorità strategiche delineate durante il recente investor day della società, finalizzate a sostenere i miglioramenti operativi e a garantire investimenti innovativi che offrano prodotti e tecnologie all’avanguardia per agricoltori e costruttori.

Ha inoltre evidenziato il valore del supporto ricevuto dai fornitori e dalla rete di concessionari, elementi fondamentali per navigare in un contesto commerciale ancora incerto. Marx si è dichiarato entusiasta del futuro di Cnh e ha manifestato l’intenzione di condividere con gli stakeholder il percorso che l’azienda intende intraprendere.