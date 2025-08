Questa volta i toni si sono decisamente esasperati: il vice ministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, esponente di Fratelli d’Italia e possibile candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, ha annunciato tramite i suoi profili social l’intenzione di querelare il presidente in carica della giunta regionale, Vincenzo De Luca.

Il motivo della controversia risale alla presentazione di una terapia genica sperimentale, che ha permesso la restituzione della vista a un paziente ipovedente, evento avvenuto presso il rettorato della Università Vanvitelli. In quell’occasione, De Luca ha duramente criticato Maria Rosaria Campitiello, capo dipartimento Prevenzione al ministero della Salute e, soprattutto, compagna nella vita di Cirielli, insinuando che la sua nomina fosse stata ottenuta grazie all’influenza del vice ministro.

Edmondo Cirielli ha così replicato:

“Non ho mai utilizzato, né intendo utilizzare, la vita privata del presidente De Luca come strumento di scontro politico, anche se sarebbe estremamente facile farlo. La sua ex moglie, la compagna e altri familiari occupano da anni incarichi di rilievo nella cosa pubblica. Ma questo non è il mio metodo. A differenza di De Luca, io non attacco gli affetti altrui per motivi politici né valuto le persone in base ai loro legami familiari o personali. Per questo considero intollerabile l’attacco rivolto alla mia compagna, la dottoressa Maria Rosaria Campitiello: non si tratta solo di un’offesa gratuita, ma di un’accusa infamante che insinua una nomina irregolare basata su una mia indebita influenza.”

Cirielli ha poi espresso il suo netto dissenso:

“È una menzogna gravissima. La realtà è chiara e trasparente: la dottoressa Campitiello è stata nominata capo dipartimento Prevenzione su proposta del ministro della Salute, approvata dal Consiglio dei Ministri e ratificata dalla Presidenza della Repubblica. Tutte le procedure sono state rispettate secondo quanto previsto dalla legge e il suo profilo curriculare è stato giudicato pienamente idoneo per questa nomina fiduciaria. Va inoltre ricordato che la dottoressa Campitiello è il primo medico a ricoprire questa posizione.”

Il ruolo, storicamente affidato a dirigenti amministrativi che, per quanto competenti, non raggiungono certamente le prestazioni di un laureato in medicina, è stato al centro di controversie recenti. Contestare la competenza professionale di tali figure appare non solo infondato ma anche diffamatorio e illegale. Per questo motivo, il vice ministro di Fratelli d’Italia ha dichiarato di aver incaricato i propri legali di avviare una querela. Ha ribadito di non rispondere con strumenti meschini, ma di difendere con fermezza le istituzioni, il merito e la verità. Ha inoltre affermato che chi diffama al fine di mascherare i propri insuccessi, come nel caso della crisi sanitaria in Campania, dovrà giustificarsi davanti alla magistratura.

Orazio Schillaci ha espresso piena fiducia nelle strutture tecniche del ministero della Salute, intervenendo in seguito alle tensioni tra il presidente della Regione Vincenzo De Luca e la dirigente apicale del ministero, Maria Rosaria Campitiello. Ha sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale nella gestione delle questioni sanitarie e ha confermato la piena fiducia nel personale tecnico del dicastero.

Schillaci ha dichiarato:

“Il Ministero può contare su dirigenti di alta professionalità e competenza. Il confronto con le Regioni rappresenta un pilastro fondamentale del nostro sistema sanitario e deve sempre basarsi su argomentazioni tecniche e proposte concrete, nell’interesse esclusivo della tutela della salute pubblica.”

Ha aggiunto inoltre:

“Il tono e il linguaggio usati nei miei confronti e nei confronti del capo dipartimento alla Prevenzione, Maria Rosaria Campitiello, durante un recente confronto a Napoli, appartengono a un rumore triviale che lasciamo ad altri contesti in cui non partecipiamo.”