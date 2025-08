Banca Ifis ha approvato i risultati consolidati del primo semestre 2025, un periodo segnato da performance finanziarie solide e da due mosse strategiche che ne ridefiniranno il perimetro: la finalizzazione dell’acquisizione di illimity Bank e l’ingresso nel settore del risparmio gestito con l’acquisto di Euclidea SIM.

L’utile netto del semestre, escludendo i costi non ricorrenti legati alle acquisizioni, si attesta a 93,7 milioni di euro, un dato in linea con lo stesso periodo dell’anno precedente. Il CET1 ratio del Gruppo si rafforza ulteriormente, raggiungendo il 16,52%, a conferma della sua solidità patrimoniale.

L’Integrazione con illimity e la Nuova Offerta con Euclidea

L’offerta pubblica di acquisto e scambio su illimity Bank è stata completata con successo, portando la partecipazione di Banca Ifis al 92,5% del capitale. La revoca dalla quotazione è prevista per settembre, mentre una due diligence richiesta dalla BCE è già stata avviata. L’integrazione mira a generare sinergie per circa 75 milioni di euro l’anno e a consolidare un “gruppo bancario di riferimento al servizio dell’economia reale italiana”, come sottolineato dal Presidente Ernesto Fürstenberg Fassio.

Al contempo, l’acquisizione di Euclidea SIM segna l’ingresso della Banca nel settore del risparmio gestito con il brand Fürstenberg. La società, che utilizza intelligenza artificiale e machine learning per la selezione di fondi, gestisce circa 400 milioni di euro di masse per conto di oltre 2.000 clienti. L’operazione mira ad ampliare l’offerta della Banca e a creare sinergie, pur con un impatto stimato di circa -20bps sul CET1 ratio.

I Risultati del Primo Semestre e l’Impegno ESG

I risultati finanziari confermano la prudente gestione del rischio, con il margine di intermediazione a 351 milioni di euro e i costi operativi in diminuzione del 2,5%. L’Amministratore Delegato Frederik Geertman ha così commentato i risultati: “I risultati dei primi sei mesi del 2025 riflettono gli esiti positivi del percorso di rafforzamento del nostro posizionamento intrapreso negli ultimi anni sotto il profilo reddituale, patrimoniale e finanziario. Specializzazione, digitalizzazione e governo del rischio sono alla base dell’utile netto del periodo che si conferma sui livelli elevati dello scorso anno, al netto delle spese per l’acquisizione di illimity Bank. La patrimonializzazione costruita negli ultimi anni ci ha infatti consentito di completare l’acquisizione di illimity Bank, da cui ci aspettiamo sinergie per oltre 75 milioni di euro. La redditività sostenibile e la forza patrimoniale raggiunte da Banca Ifis negli ultimi anni ci permettono di affrontare con serenità i prossimi mesi che ci vedranno impegnati nel processo di integrazione. Livelli patrimoniali e di redditività che da un lato mantengono contenuto il livello di rischio e, dall’altro, consentono un significativo livello di remunerazione per gli azionisti”.

L’impegno sociale e nella sostenibilità della Banca ha ottenuto riconoscimenti importanti, tra cui il rating AAA da MSCI. Attraverso il “Social Impact Lab” Kaleidos, la Banca ha investito in iniziative che, secondo il modello sviluppato con il Politecnico di Milano, generano un valore sociale di 5,2 euro per ogni euro investito. Tra i progetti più recenti si segnalano il supporto alla ricerca medico-scientifica e il salvataggio di un’opera di Banksy a Venezia, che diventerà parte di uno spazio espositivo per giovani artisti.