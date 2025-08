AXA, colosso assicurativo globale, ha annunciato di aver siglato un accordo per acquisire Prima, il principale operatore assicurativo diretto in Italia. L’operazione, del valore di 500 milioni di euro per una quota iniziale del 51%, mira a rafforzare in modo significativo la presenza di AXA nel mercato italiano e nel settore della distribuzione diretta in Europa.

Prima, un’acquisizione strategica per l’auto e il digitale

Fondata nel 2015, Prima si è affermata come leader nel canale di distribuzione diretta in Italia, raggiungendo una quota di mercato del 10% nel settore delle assicurazioni auto al dettaglio, con 1,2 miliardi di euro di premi nel 2024. Per AXA, questa acquisizione non solo raddoppierà le dimensioni del suo business nel comparto auto in Italia, ma rafforzerà anche il suo canale di distribuzione diretta a livello europeo.

Il segmento diretto, infatti, rappresenta un’opportunità strategica per raggiungere una clientela sempre più digitale e attenta ai prezzi. Grazie alla sua piattaforma tecnologica all’avanguardia e a un team di esperti digitali, l’integrazione di Prima dovrebbe migliorare ulteriormente le capacità di AXA di competere in questo segmento in crescita.

I dettagli finanziari e le prospettive dell’accordo

L’accordo prevede che AXA acquisisca immediatamente il 51% di Prima per 500 milioni di euro. Per il restante 49%, sono state definite opzioni di acquisto e vendita (“call/put options”) il cui prezzo di esercizio sarà legato agli utili futuri di Prima. Il corrispettivo totale dell’operazione, includendo la riacquisizione dei premi e del margine di sottoscrizione, corrisponde a un multiplo prezzo/utili atteso di circa 11x.

Si stima che la transazione avrà un impatto di -6 punti sul coefficiente Solvency II del Gruppo AXA. Il completamento dell’acquisizione è subordinato alle consuete autorizzazioni normative e si prevede che avverrà entro la fine del 2025.

Patrick Cohen, Chief Executive Officer di AXA European Markets & Health, ha sottolineato l’importanza strategica dell’accordo: “Questa acquisizione rafforzerà significativamente la nostra posizione nel mercato italiano e ci darà la possibilità di potenziare il nostro business diretto nei mercati europei. L’Italia rimane un mercato strategico per il Gruppo AXA, in cui intendiamo continuare a investire.”