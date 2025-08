L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto una multa di 3,5 milioni di euro alle società Giorgio Armani Spa e Ga Operations Spa per pratica commerciale ingannevole.

In particolare, l’Autorità ha rilevato che le società hanno diffuso dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale presentate in modo non chiaro, specifico, accurato e inequivocabile, risultate in realtà non corrispondenti alla realtà.

Secondo l’Antitrust, Giorgio Armani Spa e Ga Operations Spa hanno promosso dichiarazioni ingannevoli riguardanti le condizioni di lavoro presso i fornitori e subfornitori esternalizzati, responsabili di gran parte della produzione di borse e accessori in pelle a marchio Armani. Tali affermazioni erano contenute nel Codice Etico delle società e in documenti pubblici disponibili sui siti Armani Values e Armani, con link diretti tra i due.

Dall’istruttoria è emerso che, da un lato, le società hanno sottolineato un’attenzione alla sostenibilità, specialmente in termini di responsabilità sociale verso i lavoratori e la loro sicurezza, usando tali valori come leva di marketing per rispondere alle crescenti aspettative dei consumatori. Il nome stesso del sito “Armani Values” testimonia questa strategia, così come documenti interni rinvenuti durante le ispezioni, che evidenziano l’obiettivo di “aumentare la percezione positiva del brand in termini di sostenibilità e commerciale, spingendo il cliente a compiere acquisti consapevoli anche in relazione ai valori veicolati dai prodotti”.

Dall’altro lato, le società hanno esternalizzato la maggior parte della produzione a fornitori e subfornitori, presso i quali sono state riscontrate gravi violazioni: dispositivi di sicurezza rimossi dai macchinari al fine di aumentarne la produttività, con conseguenti rischi significativi per salute e incolumità dei lavoratori; condizioni igienico-sanitarie scadenti; impiego di personale totalmente o parzialmente “in nero”.

In questo contesto, il rispetto dei diritti dei lavoratori e della loro salute non è risultato coerente con le affermazioni etiche e di responsabilità sociale diffuse da Giorgio Armani Spa e Ga Operations Spa.

La consapevolezza di tali condizioni gravemente lesive emerge anche dal fatto che, durante un’ispezione della Polizia Giudiziaria, era presente un dipendente di Ga Operations incaricato del controllo qualità, che ha dichiarato di recarsi mensilmente presso un laboratorio coinvolto già da circa sei mesi.

Inoltre, un documento interno di Giorgio Armani Spa del 2024, risalente a prima dell’apertura della procedura di amministrazione giudiziaria richiesta dalla Procura della Repubblica di Milano, conferma la situazione problematica affermando che “nella migliore delle situazioni riscontrate l’ambiente di lavoro è al limite dell’accettabilità, mentre in altri casi si riscontrano serie perplessità sull’adeguatezza e salubrità”.

Reazione di Armani: delusione e decisione di ricorrere

Giorgio Armani Spa ha espresso amarezza e sorpresa per la sanzione comminata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, frutto del procedimento avviato a luglio 2024 per presunta pubblicità ingannevole, che ha colpito sia la capogruppo sia Ga Operations Spa.

L’azienda ha confermato che impugnerà la decisione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, sottolineando la propria convinzione di aver sempre operato con la massima correttezza e trasparenza nei confronti di consumatori, mercato e stakeholder, come dimostrato dalla lunga storia del Gruppo.