Luca Zaia, presidente del Veneto, ha rivolto un appello al Governo e al Parlamento affinché nell’ambito della modifica costituzionale riguardante Roma Capitale venga inserito anche il riconoscimento pieno di un’altra città di rilievo: Venezia.

Zaia ha dichiarato:

“Ho appreso della proposta di modifica costituzionale che valorizza le autonomie, in particolare Roma Capitale. Ritengo che in un testo di tale importanza, essendo una modifica della Costituzione e quindi un evento storico, sia indispensabile includere il pieno riconoscimento di Venezia, una realtà unica al mondo, un museo a cielo aperto e uno dei principali biglietti da visita del nostro Paese.”

Il presidente ha sottolineato l’importanza e la specificità di Venezia:

“È tra le città più visitate al mondo, ambita meta di chiunque desideri visitarla almeno una volta nella vita. Rappresenta uno dei simboli principali dell’Italia, ma al contempo convive quotidianamente con fragilità legate al suo rapporto simbiotico con l’acqua e al peso della sua straordinaria storia.”

Per tali motivi il governatore leghista ha aggiunto:

“Non sarebbe comprensibile una riforma costituzionale che non tenga conto della condizione particolare di Venezia, con il suo centro storico e la laguna, entrambi riconosciuti come patrimonio dell’umanità. Un gesto di attenzione da parte del Parlamento sarebbe accolto positivamente non solo a livello nazionale, ma anche, e soprattutto, in ambito internazionale. Per questo rivolgo un appello sentito al Governo.”