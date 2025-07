Giovedì 31 luglio 2025, per migliaia di viaggiatori in procinto di partire per le meritate vacanze estive, la giornata si è trasformata in un vero incubo. Un guasto tecnico inatteso al sistema di controllo aereo ha infatti gettato nel caos i principali aeroporti del Regno Unito, bloccando improvvisamente decolli e atterraggi e innescando una reazione a catena di ritardi e cancellazioni che ha paralizzato il traffico aereo in uno dei periodi più affollati dell’anno.

Disagi Diffusi Negli Aeroporti Chiave

Dalle piste affollate di Heathrow agli scali cruciali di Gatwick e Manchester, la scena era la stessa: passeggeri confusi, tabelloni luminosi che annunciavano cancellazioni e un senso di impotenza. Le maggiori compagnie aeree, tra cui colossi come British Airways ed Easyjet, hanno subito avvertito i propri clienti dei pesanti disagi, cercando di gestire l’emergenza e offrendo scuse a chi si vedeva costretto a terra. L’incidente ha messo in luce, ancora una volta, la delicata interconnessione del sistema aereo e la sua vulnerabilità a imprevisti tecnici.

Conseguenze a Lungo Termine e Precedenti Criticità

Anche se il problema tecnico è stato risolto in circa un’ora, l’onda d’urto del disservizio si è propagato per molte ore, influenzando non solo i voli nazionali ma anche le cruciali rotte internazionali, inclusi i collegamenti con l’Irlanda e altri Paesi europei. Un rapido blackout con conseguenze ben più durature.

Questo episodio ha riacceso i riflettori sulla gestione di Nats, l’ente britannico di controllo aereo. Nats, infatti, non è nuova alle polemiche, essendo già stata al centro di critiche per precedenti blackout e guasti. La situazione ha raggiunto un tale livello di tensione che Ryanair, una delle compagnie aeree più colpite, ha apertamente richiesto le dimissioni del responsabile dell’ente.

La vicenda sottolinea l’indispensabile necessità di sistemi di controllo aereo robusti e affidabili per garantire la fluidità e la sicurezza del trasporto aereo, specialmente in un’epoca in cui milioni di persone si spostano via cielo, e ogni intoppo può avere ripercussioni immense.