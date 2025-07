Il governatore uscente della Toscana e membro Partito Democratico, Eugenio Giani, assume ora anche un ruolo di mediatore. L’obiettivo è rilanciare l’alleanza progressista sia a Firenze — dove in questi giorni il M5S sta valutando una possibile candidatura congiunta per le elezioni regionali — sia a livello nazionale, da Roma. Secondo Giani, la Regione può diventare un modello per un “Campo largo” più ampio, proponendo innanzitutto tre impegni concreti da condividere con tutte le forze progressiste: promuovere una legge sul fine vita, garantire asili nido totalmente gratuiti e rilanciare la sanità pubblica attraverso un forte investimento finanziario.

Interpellato sulla tenuta della sua candidatura, strettamente legata a quella del centrosinistra, Giani ha risposto spiegando di sentire, tra la popolazione toscana, una fiducia talmente solida da rendere improbabile un passo indietro.

A livello nazionale la situazione sembrava stabilizzarsi, ma poi alcune inchieste che coinvolgono sindaci ed ex sindaci dem a Prato, Milano e Pesaro hanno complicato lo scenario. Sarà necessario ricominciare da capo?

Giani ha precisato che, in Toscana, queste problematiche non influenzano il clima politico. Con la presidente della Regione, Elly Schlein, e gli altri responsabili locali si sta infatti preparando una prospettiva seria per un centrosinistra unito, che abbracci sia Avs e Movimento 5 Stelle sia i riformisti e le realtà civiche presenti sul territorio.

Riguardo alle inchieste che coinvolgono città fondamentali come Prato — la seconda della Toscana per importanza — e Milano, così come il caso di Ricci nelle Marche, Giani ha sottolineato l’importanza di conoscere a fondo le circostanze di ogni vicenda prima di esprimere giudizi, rimandando a ulteriori sviluppi e documenti che emergeranno nel tempo.

Quanto al rischio, sempre più concreto, per gli amministratori pubblici di incorrere in violazioni — anche involontarie —, Giani ha dichiarato:

“Non posso parlare per gli altri, ma guardo alla mia esperienza personale e a tutti gli anni di impegno nel territorio. Occorre mantenere massima attenzione, trasparenza e rigore nell’azione amministrativa.”

Giani insiste sull’importanza di un centrosinistra capace di unire tutte le anime progressiste del paese, per costruire risposte concrete e condivise di fronte alle sfide sociali e politiche attuali. Un’alleanza che vada oltre le divisioni nazionali e rappresenti un modello di governo efficiente e inclusivo.

Essere estremamente cauti è fondamentale: la relazione tra politica e la complessità sociale richiede sempre maggior prudenza.

C’è qualcosa che, con questa consapevolezza, oggi non rifarebbe?

«La politica va affrontata con sobrietà. Vivo nella stessa abitazione da quando mi sono sposato e guido un’utilitaria, perché un uomo politico non deve mostrare ricchezza ma rappresentare la normalità della vita civile».

Questa frase potrebbe sembrare pronunciata da Giuseppe Conte. «In realtà, mi comporto così da oltre 40 anni. Il mio modello è Sandro Pertini: ho la sua fotografia autografata nel mio studio, donatami da sua moglie Carla Voltolina quando lavorava a Firenze».

Alcuni attivisti del Movimento Cinque Stelle, come a Livorno, hanno minacciato l’addio al Movimento se si concretizzasse l’alleanza con il Partito Democratico. Che messaggio rivolge loro?

«Rispetto questo dibattito, perché è naturale: quando un movimento aspira a diventare una forza di governo, queste tensioni sono inevitabili. Spero che prevalga un confronto serio, capace di portare la cultura dell’azione ad arricchire i programmi della coalizione».

Due settimane fa ha incontrato Elly Schlein per quattro ore. Sembrate avere vedute diverse. Come è riuscito a convincerla?

«Ho sempre avuto simpatia per Elly. Apprezzo l’impegno che sta svolgendo come segretaria nel costruire un ampio campo progressista. Intendo sostenerla mettendo a disposizione la mia esperienza».

E di Matteo Renzi, che fu il suo principale sostenitore cinque anni fa, cosa pensa?

«All’epoca tutti appoggiavano Renzi, anche se ora noto una corsa al distacco che trovo poco elegante. In questi giorni ho parlato con lui, così come con Riccardo Magi di +Europa e Carlo Calenda di Azione. Mi piacerebbe che, nella coalizione toscana, si creasse una lista civica capace di rappresentare l’area riformista, anche senza simboli».