Un evento inatteso scuote la situazione dell’ex Ilva di Taranto. Dopo le dimissioni annunciate lunedì sera a seguito di un’irruzione degli ambientalisti al Municipio, Piero Bitetti, sindaco di Taranto, cambia direzione. La decisione comunicata ha portato il primo cittadino a mettersi in viaggio verso Roma, dove alle 16 è previsto un incontro con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per discutere il futuro dello stabilimento siderurgico.

Secondo quanto emerge, Bitetti non intende firmare l’accordo di programma, ma è disposto a esprimere parere favorevole riguardo all’installazione dei tre forni elettrici previsti dal progetto industriale. Tuttavia, resta confermato per il momento il rifiuto all’ipotesi della nave rigassificatrice.

Questa posizione sottolinea il delicato equilibrio che l’amministrazione comunale vuole mantenere tra le esigenze di rilancio economico e industriale e le preoccupazioni ambientali manifestate dalla comunità locale, in un contesto particolarmente complesso sotto il profilo sociale e ambientale.

L’incontro cruciale al Ministero

Il confronto previsto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy rappresenta un momento decisivo per definire le sorti dello stabilimento siderurgico, che da anni è al centro di dibattiti nazionali per il suo impatto economico e ambientale. Il sindaco di Taranto sarà impegnato con il ministro Urso per discutere le proposte industriali, tentare di trovare un equilibrio tra sviluppo e tutela ambientale e definire una strategia condivisa per il rilancio dell’acciaieria.

Il ruolo dei forni elettrici e la posizione sul rigassificatore

Il parere positivo sul progetto dei tre forni elettrici segna un’apertura importante verso una tecnologia considerata più sostenibile rispetto ai metodi tradizionali. Tali forni potrebbero infatti contribuire a ridurre l’impatto ambientale dell’attività siderurgica, integrando processi più innovativi ed efficienti.

Al contrario, il “no” alla nave rigassificatrice, almeno per il momento, indica una forte opposizione da parte delle autorità locali verso questo tipo di infrastruttura, probabilmente per motivi legati sia alla sicurezza sia alle preoccupazioni ambientali.

La questione del rigassificatore rimane dunque un tema aperto, simbolo del confronto acceso tra le necessità di approvvigionamento energetico e le esigenze di tutela ambientale e sociale che caratterizzano Taranto e l’intera regione.

Situazione in continuo sviluppo, l’esito dell’incontro sarà determinante per segnare il futuro industriale e ambientale di uno dei poli siderurgici più importanti del paese.