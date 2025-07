SMA Solar Technology e Fortore Energia hanno siglato un accordo quadro per la fornitura di inverter e stazioni di conversione complete (MVPS) per dodici impianti fotovoltaici connessi alla rete di Media Tensione, per una potenza complessiva di oltre 100 MW. Questa partnership strategica promette di ridefinire gli standard nel settore.

Collaborazione e Supporto Tecnico

Fin dalle fasi iniziali del progetto, SMA ha messo a disposizione la propria competenza tecnica, supportando Fortore Energia nel dimensionamento e nella scelta dei prodotti più idonei per garantire prestazioni ottimali degli impianti. Un approccio che va oltre la semplice relazione fornitore-cliente.

Il progetto prevede la costruzione dei dodici impianti tra il Lazio e la Puglia. L’impianto di Sprecacenere, ormai pronto per la connessione, segna l’ingresso nella fase cruciale dell’intero progetto. Il suo allaccio è un momento essenziale, in quanto “teso a ridefinire gli standard qualitativi e tecnologici del settore e aprire una nuova frontiera per il fotovoltaico in media tensione”.

Dichiarazioni e Vantaggi della Partnership

Alessandra Romoli, Key Account Manager Project Large Scale di SMA Italia, ha commentato: «È per noi motivo di grande soddisfazione instaurare un autentico rapporto di partnership con i nostri clienti, superando la tradizionale logica cliente-fornitore. Sin dal primo incontro con Fortore Energia è emerso un naturale allineamento, animato dalla comune volontà di realizzare impianti che superino le aspettative. Quando un cliente progetta impianti fotovoltaici per la propria azienda, l’esigenza di ottenere prestazioni eccellenti rende la scelta di SMA una decisione naturale».

Il supporto di SMA prevede anche l’intervento in loco di un tecnico Field Service di SMA operante in Puglia, garantendo un’assistenza tecnica tempestiva per le esigenze operative e di avviamento degli impianti centralizzati. Questa sinergia trasforma le sfide tecniche in opportunità di eccellenza esecutiva.

Fortore Energia ha dichiarato: “con il supporto di SMA, saremo in grado di coprire tutti i servizi necessari per lo sviluppo dei nuovi impianti: progettazione, installazione e manutenzione. In fase di realizzazione saranno coinvolte numerose aziende locali e a regime, si prevede l’occupazione stabile di circa 40 unità lavorative”.

Soluzioni All’Avanguardia per la Media Tensione

Per gli impianti connessi in Media Tensione, SMA offre soluzioni all’avanguardia grazie alle proprie stazioni Medium Voltage Power Station (MVPS). Queste sono dotate di trasformatori di media tensione con impedenza customizzata, per ridurre le correnti di corto circuito e assicurare il pieno rispetto dei requisiti previsti dalla normativa CEI 0-16. Le SMA Medium Voltage Power Station, realizzate in fabbrica, già cablate e sottoposte a rigorosi collaudi, consentono una messa in campo semplice e senza intoppi, garantendo sicurezza e affidabilità anche nelle installazioni più esigenti.

Con questa collaborazione, SMA Italia e Fortore Energia testimoniano un impegno condiviso verso l’innovazione, la qualità e l’efficienza operativa, contribuendo attivamente alla diffusione di soluzioni fotovoltaiche d’eccellenza nel panorama energetico italiano. Il connubio tra tecnologia avanzata e fiducia consolidata si configura come il motore trainante per il successo di progetti di rilevanza strategica nel settore delle energie rinnovabili.