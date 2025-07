Il gruppo alimentare San Carlo ha concluso il 2024 registrando una crescita sia dell’utile che della redditività, nonostante un contesto di mercato complesso. I ricavi si sono mantenuti stabili a 364,40 milioni di euro, mentre il margine operativo lordo ha raggiunto quota 65,47 milioni, segnando un incremento del 15,33%. Anche l’utile netto ha mostrato una crescita, attestandosi a 23,51 milioni di euro, in aumento dell’8,39% rispetto all’anno precedente.

La posizione finanziaria netta ha evidenziato un miglioramento, passando da 133,47 milioni di euro nel 2023 a 122,61 milioni di euro nel 2024.

L’assemblea di Unichips Finanziaria, la holding che controlla il gruppo San Carlo Gruppo Alimentare, ha approvato il bilancio civilistico, che registra un utile d’esercizio pari a 14,2 milioni di euro, in crescita rispetto all’anno precedente.

Susanna Vitaloni, presidente e amministratrice delegata di San Carlo Gruppo Alimentare, ha dichiarato:

“Abbiamo chiuso un anno solido, con una crescita nei principali indicatori economico-finanziari. In un contesto economico ancora complesso, abbiamo lavorato per migliorare la nostra redditività, costruendo basi solide per affrontare le sfide che ci attendono nei prossimi anni.”