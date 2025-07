“Il governo sta facendo la sua parte insieme alla UE nella partita dei dazi americani, che come sappiamo potrebbero impattare anche sul comparto farmaceutico. E penso anche all’impegno dell’Italia in ambito europeo, affinché la nuova legislazione farmaceutica europea garantisca veramente un accesso equo ai farmaci per tutti i cittadini europei. Il Testo Unico si inserisce in questa traiettoria di riforma e visione a lungo termine”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo a Roma al convegno dal titolo ‘Verso il Testo Unico della Legislazione Farmaceutica’. L’evento è in corso presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati.

Un Nuovo Quadro Normativo per la Salute dei Cittadini

“Con il disegno di legge delega che presentiamo oggi, si compie un ulteriore passo in avanti – ha proseguito Schillaci – Siamo consapevoli della necessità di superare una normativa nazionale spesso frammentata e farraginosa attraverso un quadro normativo più organico. Troppo spesso, norme stratificate nel tempo hanno prodotto tante sovrapposizioni, incertezze e rallentamenti, che finiscono per ricadere sui cittadini, sull’accesso alle cure e sulla capacità del sistema di rispondere con efficienza e tempestività”.

Lavoro di Squadra per un Impianto Normativo Solido

Per questo, il sottosegretario Gemmato, collaborando con il MEF e con gli altri ministeri interessati dalla riforma, ha “attivato nelle passate settimane un gruppo di lavoro per redigere i principi di legge delega che vengono presentati agli stakeholder – ha spiegato il ministro – per recepire osservazioni e proposte e costruire così un impianto normativo solido e condiviso“.

Obiettivi: Semplificare, Modernizzare e Tutelare il SSN

Abbiamo davanti a noi un “progetto di riforma ambizioso, che si muove lungo due direttrici: semplificare e modernizzare. La centralità del cittadino è e resterà il nostro faro: lavoriamo per garantire l’accesso equo, sicuro e tempestivo ai farmaci e per tutelare la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, valorizzare l’innovazione e rafforzare l’intera filiera produttiva”, ha concluso Schillaci.