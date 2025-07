Mercoledì 30 luglio nella sala stampa Belli del palazzo della Provincia autonoma di Trento è stata siglata una intesa di grande rilevanza per il tessuto economico locale. Dopo l’annuncio discreto in consiglio provinciale e la conferenza stampa delle sigle sindacali, è stato ufficializzato il «Patto per la crescita delle imprese e le politiche salariali».

L’assessore provinciale allo Sviluppo economico, Achille Spinelli, ha evidenziato l’importanza di questa iniziativa, sottolineando che è la prima volta che la Provincia autonoma di Trento si mette a fianco degli operatori economici, coinvolgendo sia le parti datoriali che quelle sindacali in un percorso impegnativo e ambizioso. L’obiettivo è lo sviluppo del territorio, promuovendo la crescita delle imprese e sostenendo una dinamica positiva retributiva.

Achille Spinelli ha spiegato che la Provincia si impegna a stanziare quasi 638 milioni di euro nell’arco di tre anni: 290 milioni come contributi a fondo perduto e 348 milioni per investimenti in immobili e impianti produttivi, con l’intento di rafforzare la competitività delle aziende presenti sul territorio.

Le modalità di erogazione delle risorse prevedono inoltre alcuni vincoli precisi. Spinelli ha dichiarato:

«La Provincia mette a disposizione risorse e impegno per farle circolare efficacemente, ma stabilirà regole rigorose che stimoleranno anche un’attenta riflessione e nuovi approcci da parte delle imprese. L’obiettivo è certamente la crescita, ma è altrettanto fondamentale redistribuire in modo più equo, soprattutto verso i lavoratori, riconosciuti come il primo fattore produttivo di ogni azienda.»

Tra le condizioni previste dall’accordo vi è l’impegno delle aziende a rispettare i contratti collettivi nazionali più rappresentativi e gli accordi integrativi territoriali, nonché a implementare sistemi di welfare aziendale per i dipendenti. A fronte di ciò, potranno beneficiare di sgravi IRAP e altri incentivi riconosciuti dalla Provincia.

Una strategia condivisa per lo sviluppo locale

Il patto firmato rappresenta un accordo trasversale che unisce istituzioni, imprese e sindacati. Il documento punta a consolidare un modello di crescita sostenibile e inclusivo, in cui la produttività aziendale vada di pari passo con il benessere dei lavoratori.

Attraverso questa collaborazione, la Provincia autonoma di Trento si propone di rafforzare il proprio ruolo come motore economico nel contesto alpino e nazionale, incentivando l’innovazione, gli investimenti strategici e la formazione continua per accompagnare le imprese verso una maggiore competitività.

Così facendo, si vuole anche contrastare fenomeni di stagnazione economica e fuga di talenti, offrendo un ambiente favorevole per la prosperità collettiva della comunità trentina.

Da Piazza Dante è stato firmato un patto importante che unisce molte realtà del territorio trentino. I firmatari includono Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, la Cooperazione, Ance, Confesercenti, Asat, Cgil, Cisl, Uil, Coldiretti (l’associazione dei contadini), Confagricoltura, Cia e Acli Terra. Questo accordo trasversale impegna l’intero sistema economico e sociale trentino, puntando a favorire la crescita economica e una migliore redistribuzione della ricchezza all’interno delle aziende. Ciò dovrebbe tradursi in un aumento dei servizi, dei consumi e, di riflesso, delle entrate provinciali.

Maurizio Fugatti, il governatore della Provincia Autonoma di Trento, ha espresso gratitudine verso tutte le parti coinvolte, sottolineando che questo protocollo era molto atteso dalla comunità trentina. Ha aggiunto che l’accordo può rappresentare un volano per una crescita complessiva, affrontando temi cruciali come il potere d’acquisto, i salari, l’innovazione e la capacità di sviluppo del territorio.

Gli effetti della firma

I primi risultati concreti di questo patto dovrebbero emergere a partire dal 2026, quando prenderanno avvio la maggior parte delle collaborazioni previste, sempre che non intervengano imprevisti legati all’instabilità geopolitica o a nuove scelte economiche internazionali. L’approvazione dell’accordo ha subito un leggero ritardo a causa di alcune perplessità sollevate dai sindacati, che rimangono parzialmente non risolte. Tuttavia, Spinelli ha garantito che, sebbene non sia opportuno ampliare troppo il perimetro dell’intesa, questi temi saranno affrontati nuovamente in futuro.

Andrea De Zordo, presidente degli artigiani, ha definito il patto una sfida che comporta oneri aggiuntivi, evidenziando come le aziende non siano organizzazioni no profit ma devono generare profitti. Per questo è fondamentale immaginare percorsi di crescita che incrementino concretamente la qualità delle imprese, senza necessariamente puntare solo all’aumento delle dimensioni.

Roberto Busato, direttore generale di Confindustria Trento, ha sottolineato che in un periodo caratterizzato da forti divisioni, questo accordo rappresenta un segnale di collaborazione in grado di aiutare il territorio a diventare più attrattivo e competitivo.

I sindacati valutano positivamente il patto, pur aspettandosi ora interventi mirati a migliorare le condizioni delle imprese, dei lavoratori e soprattutto delle nuove generazioni.