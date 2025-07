Lottomatica, il gigante italiano del gioco quotato su Euronext Milan, ha chiuso il primo semestre del 2025 con risultati finanziari eccezionali, consolidando la sua posizione di leader nel mercato.

Performance Finanziaria Robusta

La raccolta complessiva ha raggiunto i 21,8 miliardi di euro, registrando un impressionante aumento del 21% rispetto al primo semestre del 2024. Particolarmente significativo è stato il contributo del segmento Online, che ha visto una crescita del 34% nello stesso periodo, evidenziando la crescente digitalizzazione del settore.

Anche i ricavi hanno mostrato una solida espansione, attestandosi a 1.128,9 milioni di euro, con un incremento del 21% rispetto all’H1 2024 (e un +15% a payout normalizzato). Nel solo secondo trimestre del 2025, i ricavi hanno toccato i 543,1 milioni di euro, segnando un +10% sul Q2 2024.

L’Adjusted EBITDA ha registrato un notevole balzo del 33% rispetto al primo semestre 2024, raggiungendo i 422,4 milioni di euro (+17% a payout normalizzato). Il secondo trimestre ha contribuito con 201,9 milioni di euro, segnando un +20% rispetto al Q2 2024. Infine, l’Adjusted Net Profit si è attestato a 179,3 milioni di euro, a testimonianza della redditività del gruppo.

Strategia e Prospettive Future

Guglielmo Angelozzi, nella foto, Amministratore Delegato di Lottomatica, ha commentato i risultati sottolineando il continuo percorso di crescita: “Nel secondo trimestre del 2025 abbiamo proseguito il nostro solido percorso di crescita organica a doppia cifra in termini di Ricavi ed EBITDA, sostenuti da dinamiche di mercato favorevoli. Abbiamo completato la migrazione di PWO sulla nostra piattaforma tecnologica proprietaria, posizionando Planetwin in modo da riuscire a sfruttare appieno le nostre capacità di catturare le opportunità di crescita del mercato. Infine, a giugno è stato avviato il programma di acquisto di azioni proprie, che continuerà a competere per l’allocazione di capitale con altre opportunità, incluso l’M&A, con l’obiettivo di massimizzare i rendimenti per gli azionisti”.

L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2025 è stato pari a 1.809 milioni di euro, con una leva finanziaria calcolata su base LTM run-rate Adjusted EBITDA pari a 2,1x, un dato che evidenzia una gestione finanziaria equilibrata.

Confermate le Aspettative per il 2025

Lottomatica ha confermato la guidance per l’intero esercizio 2025, prevedendo ricavi tra i 2.320 e i 2.370 milioni di euro e un Adjusted EBITDA tra gli 840 e gli 870 milioni di euro. Queste previsioni riflettono la fiducia del management nella capacità del gruppo di mantenere un trend di crescita positivo e di consolidare ulteriormente la propria leadership nel mercato dei giochi.