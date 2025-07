Le tecnologie quantistiche rappresentano un elemento centrale di un piano nazionale volto a consolidare l’Italia come protagonista globale e a candidarla come hub europeo per la ricerca e lo sviluppo in questo settore innovativo. L’iniziativa coinvolge diversi ministeri e istituzioni, tra cui il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero della Difesa e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Il piano si fonda su quattro obiettivi principali. In primo luogo, si punta a rafforzare la ricerca scientifica e le infrastrutture quantistiche, valorizzando le eccellenze italiane e favorendo collaborazioni sinergiche tra università, centri di ricerca e istituti, con il supporto di finanziamenti pubblici dedicati.

In secondo luogo, viene posta attenzione all’accelerazione della transizione industriale. Si prevede infatti il sostegno a startup, piccole e medie imprese e filiere strategiche, mediante investimenti mirati in data center, supercalcolo e tecnologie abilitanti, per favorire l’adozione della quantistica nei processi produttivi.

Un terzo punto cruciale è garantire la formazione di nuove competenze specialistiche, essenziali per rispondere alle esigenze di un ecosistema quantistico in rapida evoluzione.

Infine, il piano impegna a tutelare la sicurezza nazionale attraverso l’introduzione di crittografie post-quantum e l’impiego di sistemi quantistici per la protezione dei dati sensibili e strategici. Questa strategia si allinea alle raccomandazioni dell’Unione Europea e si avvale del contributo dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per garantire la massima efficacia.

Un gruppo di lavoro interministeriale stabilirà una gestione del progetto improntata a continuità, trasparenza e responsabilità, assicurando così l’efficace realizzazione della strategia nazionale.

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha evidenziato:

“L’impatto atteso è concreto e comprende la crescita economica, la creazione di posti di lavoro qualificati, l’attrazione di talenti e capitali, nonché un significativo rafforzamento della resilienza del paese di fronte alle sfide della cybersicurezza e della sovranità digitale.”